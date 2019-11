Polizza sanitaria: perché farla e come sceglierla

Capita a tutti, a fine giornata, di tirare un bel sospiro di sollievo, dopo aver fronteggiato una marea di impegni e di piccole difficoltà. Spesso, arrivati a questo punto, l’unica preoccupazione rimasta è quella di ritagliarsi uno spazio di relax per ricaricare le energie e alleggerire i pensieri: magari, semplicemente allungarsi sul divano per godersi la propria serie preferita, senza l’ombra di una preoccupazione. La quotidianità, del resto, è spesso così impegnativa da bastare a sé stessa, anche senza doversi sobbarcare il peso dei problemi del domani. Navigare a vista, però, non basta per dormire sonni sereni: anzi, alla lunga può diventare una fonte di stress. Il desiderio di tutti, del resto, è lo stesso: liberarsi dalla sensazione di costante incertezza. Sì, ma come?

Proteggere il futuro con un’assicurazione privata

Diciamocelo: guardare al futuro con atteggiamento sereno non è sempre facile. Ma la soluzione c’è: cercare di fare scelte lungimiranti. Sottoscrivere una polizza salute per proteggere la famiglia è, senza dubbio, tra le mosse più efficaci per migliorare la propria sicurezza. Sapere di aver fatto ogni giorno un piccolo passo per proteggere il proprio futuro è una sensazione molto positiva. A volte sembra che tutti i nostri sforzi si esauriscano nella routine, tra appuntamenti e incombenze che sembrano non finire mai. In realtà, stiamo facendo molto di più: ogni giorno stiamo costruendo un piccolo pezzo di futuro. Non certo una banalità, ma una vera e propria ‘impresa’ quotidiana. Gestire bene i risparmi è molto importante, ma lo è anche pensare a proteggere la propria salute e quella della propria famiglia con una polizza sanitaria privata .

Cosa copre la polizza sanitaria

La salute è un capitale, un valore da proteggere: non uno qualsiasi, ma il più importante. Quando la salute viene meno, a risentirne sono tutti gli altri ambiti della nostra vita: quello lavorativo e, in senso più ampio, la serenità del nucleo familiare. Sottoscrivere una polizza danni personalizzata è essenziale per affrontare un infortunio o un altro evento imprevisto, specie quando comporta una spesa di media o di grande entità. Fondamentale, poi, è poter accedere a un’assistenza professionale, in tempi generalmente rapidi e con il supporto di strutture e centri clinici selezionati. Dagli esami diagnostici al ricovero ospedaliero, investire in salute significa ottenere il meglio in fatto di prestazioni mediche e sanitarie. Poter usufruire, in caso di necessità, del rimborso delle spese sanitarie è un vantaggio prezioso, poiché consente di tutelare il proprio benessere in caso di infortunio o malattia. La polizza Mediolanum Capitale Salute di Mediolanum Assicurazioni si prende cura anche della famiglia venendo incontro a diverse esigenze in modo mirato; prevede infatti diverse soluzioni con la possibilità di scegliere tra la formula “Vita intera” e la formula “Variabile per età” in base alle proprie preferenze. Molto diversificato è il ventaglio di garanzie tra cui scegliere: oltre alla garanzia base è possibile integrare l’assicurazione con tre livelli crescenti di coperture opzionali. In base al set prescelto, cambiano anche il premio della polizza sanitaria e i costi da sostenere per accedere a un’assistenza più o meno ampia.

Quale formula scegliere

Partiamo dalla formula base: in caso di malattia o infortunio – anche con intervento chirurgico – questa modalità prevede il rimborso delle spese per il ricovero con pernottamento in istituto di cura e il servizio di assistenza medica in viaggio e a domicilio. Chi decide di estendere la polizza agli altri membri del nucleo familiare, o di attivare una o più garanzie opzionali può ottenere uno sconto sul premio annuo previsto. Le garanzie opzionali di 1° livello comprendono la copertura degli interventi di ambulatorio in day hospital o day surgery, le cure oncologiche, le prestazioni pre e post ricovero ed il riconoscimento di una diaria in caso di ricovero in regime di SSN. Per chi sceglie di attivarle c’è un altro vantaggio: quello di poter accedere – dopo i 45 anni di età – a un check up gratuito di prevenzione cardio-oncologica una volta ogni due anni. Per usufruire di una copertura ancora più ampia è possibile accedere alle garanzie di 2° livello: visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed analisi cliniche, per monitorare con regolarità il proprio stato di salute ed eseguire per tempo gli accertamenti necessari. Il tutto, senza doversi sottoporre a lunghe liste d’attesa, con la sicurezza di rivolgersi a strutture selezionate e affidabili. L’assicurazione sanitaria per il singolo e la famiglia “Mediolanum Capitale Salute” pensa davvero a ogni esigenza, senza lasciare nulla al caso. Grazie alle garanzie di 3° livello, infatti, è possibile coprire anche le spese da sostenere per le cure fisiokinesiterapiche, così come per le cure odontoiatriche e per l’acquisto di lenti e occhiali. È sufficiente sottoscrivere la garanzia base, in ogni caso, per ricevere la Mediolanum Carta Salute, uno strumento che permette di accedere a sconti e tariffe agevolate presso un network di centri convenzionati, anche per le prestazioni non incluse tra le coperture acquistate o previste dalla polizza.

Come risparmiare sulla polizza

Tornando al premio della polizza e ai costi previsti, chi sceglie le garanzie opzionali – indipendenti tra loro e selezionabili liberamente, con l’unico vincolo di scegliere almeno una garanzia del livello precedente –, può ottenere uno sconto complessivo anche del 20%. A quali condizioni? Oltre allo lo sconto del 2% previsto per ogni garanzia aggiuntiva rispetto alla copertura base, va calcolato uno sconto del 5% per ogni familiare che, in aggiunta all’assicurato principale, viene inserito in polizza (per un massimo di quattro persone). Mediolanum Capitale Salute può essere dunque adatta anche per famiglie numerose Non sono solo le garanzie attivate – e il numero di beneficiari – a incidere sul costo della polizza: quest’ultimo, infatti, dipende anche dall’età dell’assicurato e dalla formula tariffaria prescelta, con la possibilità di optare per la formula “Vita intera” o “Variabile per Età”. Bisogna tenere conto, infine, dello stato di salute di ogni assicurato, soggetto a valutazione specifica mediante la compilazione di un apposito questionario sanitario.

