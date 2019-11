Le migliori serie Tv che puoi trovare su Netflix

Da qualche tempo a questa parte Netflix ha preso sempre più piede con i suoi film e le sue imperdibili serie Tv. In questo articolo vi proponiamo le serie da vedere, soprattutto ora che l’inverno è in arrivo.

The Keepers

La serie tv in formato documentario che vi terrà incollati allo schermo. The Keepers è divisa in 7 parti ed esamina la corruzione della Chiesa e della polizia a Baltimora.

In particolare, il film prende spunto dall’omicidio, nel 1969, di suor Catherine Cesnik che, a quanto si sa, era pronta ad esporre al pubblico i casi di abusi sessuali che avvenivano all’interno di una scuola gestita dalla Chiesa: l’Archibishop Kenough High School.

La serie tv non segue l’omicidio della suora, ma l’insabbiamento della vicenda che ella intendeva raccontare. Infatti, molti anni dopo l’omicidio, precisamente nel 1992, un’ex studentessa rivela come era stata molestata e violentata dal cappellano della scuola: Joseph Maskell.

Ciò che si sa è che suor Cathy aveva affrontato l’uomo in merito agli abusi prima di scomparire.

Narcos

Questa serie tv racconta l’ascesa al potere dei più famosi narcotrafficanti in Sud America negli anni ’80 e ’90 ed il loro scontro con la DEA (Drug Enforcement Administration) americana.

Le prime 2 stagioni vedono gli agenti Javier Peña e Steve Murphy assediare il famoso boss colombiano Pablo Escobar ed il cartello di Medellín.

La terza stagione vede invece l’agente Peña alle prese con Pacho Herrera, i fratelli Rodriguez Orejula e Chepe Santacruz Londono.

Making a Murderer

Making a murderer è una serie documentario che narra la storia di Steven Avery, un uomo accusato ed incarcerato per uno stupro mai commesso e che, una volta scarcerato 18 mesi dopo grazie al ritrovamento del DNA del vero colpevole, fa causa allo Stato.

La causa che Avery intenta contro lo Stato è dovuta al fatto che la polizia si era accanita su di lui pur non avendo le prove necessarie. Pochi anni dopo, però, gli piomba addosso una nuova accusa, quella di omicidio, ma questa volta le prove sembrano andare contro di lui.

Dark

Dark è ambientata nella tedesca Winden, una cittadina dove non accade nulla degno di nota fin quando non scompare un ragazzo di 15 anni e non avviene un suicidio.

La polizia inizia le indagini, ma, nel frattempo, si verificano alcuni strani fenomeni, come impulsi elettrici che fanno andar via la corrente nelle case, la morte di una gran quantità di uccelli, e molti degli abitanti più anziani ricordano come 33 anni prima fosse successa la stessa cosa.

Hill House

La serie tv consigliata è ispirata al romanzo “L’incubo di House” di S. Jackson. La coppia di coniugi Crain ed i loro figli hanno brevemente vissuto ad Hill House, una grande villa in stile vittoriano abitata da presenze maligne, per poi fuggire.

Le loro vite, però rimangono segnate dagli eventi e, dopo 30 anni, la maledizione di Hill House pare ancora tormentarli.