Amore a gonfie vele tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano lontano da Uomini e Donne: la coppia, sempre più vicina, lascerà il trono over?

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano lasciano Uomini e Donne? La dama di Torino e l’affascinante cavaliere continuano a frequentarsi con assiduità lontano dalle telecamere. Per la coppia, dunque, è arrivato il momento di lasciare la trasmissione?

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, abbracci e sguardi complici lontano da Uomini e Donne

Gemma e Juan Luis Ciano sono sempre più complici. La dama di Torino, durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, dopo aver confessato di avere “pensieri peccaminosi” sul cavaliere, alla domanda diretta di Maria De Filippi, ha ammesso di essersi innamorata nonostante, finora, ci siano stati solo dei baci a stampo. Quello di Gemma per Juan Luis è stato un vero e proprio colpo di fulmine mentre Juan si è lasciato andare ad un messaggio d’amore per la Galgani.

Come svela il Vicolo delle News che pubblica anche alcune foto inedite, Gemma e Juan Luis continuano a frequentarsi con costanza lontano dallo studio di Uomini e Donne. I due sono stati beccati in un locale mentre chiacchieravano e si scambiavano dolci sguardi. Accanto all’aitante cavaliere, la dama di Torino ha ritrovato il sorriso e la speranza di poter vivere quella favola d’amore che sogna da tempo. I fans, tuttavia, non credono tutti alla buona fede di Juan Luis e qualcuno continua ad essere convinto che il cavaliere non sia realmente interessato a Gemma nonostante Juan Luis, nell’ultima registrazione abbia respinto ben 5 signore che erano pronte a corteggiarlo.

Gemma e Juan Luis, dunque, annunceranno presto il fidanzamento lasciando definitivamente lo studio del trono over di Uomini e Donne?