Dieta pre Natale | per arrivare in forma alle feste

Il Natale si avvicina e voglia farci preparate fisicamente e in forma: ecco alcuni utilissimo consigli che ci faranno perdere con molta calma 5 kg

Si avvicina un periodo molto difficile per la nostra linea: pranzi, cene e aperitivi rischiano di farci prendere quei chili di troppo tanto odiati. Per questo, quello che stiamo passando è il momento migliore per metterci a dieta e per sentirci meno in colpa per Natale ( il pranzo di natale) .

Perdere qualche chilo prima di Natale e disintossicarci è sicuramente il modo migliore per affrontare le feste. Quella che vi proponiamo oggi si chiama dieta Shape-Up ed è stata pensata appositamente da provare prima delle feste .

Una dieta molto semplice da fare e soprattutto non troppo restrittiva: infatti ci farà mangiare 1250 calorie al giorno, con un grandissima varietà di cibi, e ci farà perdere 1,5 – 2 kg nella prima settimana e una costante di 1 chilo nelle settimane successive.

Oltre a scegliere tra le pietanze consigliati, cosa che non dobbiamo dimenticarci è quello di bere almeno 6/8 bicchieri di acqua, o tisane o thé ovviamente non zuccherati.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Programma per la dieta pre natalia

Colazione

La colazione come ben sappiamo è uno dei momenti più importante della giornata. Potremo scegliere così allora:

125 ml di latte scremato con di cereali integrali e una mela

yogurt naturale con due cucchiai di muesli

125 ml di latte scremato cereali integrali con miele 30g,1 manciata di frutta secca

1 fetta di pane integrale tostato e uno yogurt

Pranzo

Vi proponiamo tre alternative di pranzo sicuramente molto interessanti e originali

La prima proposta prevede un panino di 50 grammi integrale, formaggio magro spalmabile . Aggiungiamo poi una buona insalata di mais e fagiolini bolliti, qualche foglia di insalata verde pomodori, peperoni e due tacos comita con abbondante Emmenthal

La seconda proposta parte dal pane integrale. 70 grammi che accompagneremo con il petto di pollo bollito, 2 cucchiai crescione e qualche cucchiaio di maionese.

Terza proposta, arriva qualcosa di caldo_ zuppa di verdure , più pomodori a fette e 1 cucchiaio di Philadelphia, accompagnate poi da 250 g di tonno e 125g di yogurt aromatizzato

Cena

Ecco alcune indicazioni per questa ultima fatica.

La prima proposta prevede: pasta integrale (100 g) condita con broccoli lessati e olio crudo + pepe. Come secondo petto di pollo arrosto accompagnato da 2 piccole patate al forno .

Nella seconda proposta niente carne, ecco le pietanze. Salmone alle griglia con una patata non grande e tutte le verdure verdi. Possiamo addolcire il tutto con una pallina di sorbetto.

Infine nistecca di vitello alla griglia d 150 g, come contorno piccola patata al forno insieme a due cucchiai di funghi e cipolle. Una pallina di gelato.