Trono Over | Barbara De Santi ha fatto una confessione sui cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne

Al Trono Over c’è una dama che non è mai passata inosservata, grazie al suo irriverente carattere, è Barbara De Santi di Uomini e Donne.

La dama, tra le pagine del settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, ha fatto una confessione sui cavalieri del parterre maschile che ha stupito e non poco i telespettatori di canale 5. Quale?

Nessuno degli uomini a cui ha lasciato il numero lo ha accettato. “Probabilmente sono passata di moda” ha commentato Barbara De Santi del Trono Over di Uomini e Donne.

Leggi anche:

Trono Over | Dolci dediche tra Gemma e Juan Luis sui social

Trono Over | Barbara D Santi: confessione sui cavalieri

Al Trono Over non tutti hanno il lieto fine di Ida e Riccardo, Guarnieri ha fatto una proposta di matrimonio in puntata, alcuni come Barbara De Santi di Uomini e Donne aspettano il loro principe azzurro che purtroppo non sembra arrivare.

La dama del parterre femminile ha dichiarato che nessuno degli uomini ha accettato il suo numero, preferendo conoscere altre donne. “Speriamo che con questo nuovo taglio le cose possano cambiare” ha replicato in maniera ironica Barbara De Santi del Trono Over nella speranza che con questo nuovo cambio di look il parterre maschile possa darsi una svegliata, ricambiando l’interesse da lei mostrato.

Molto probabilmente i cavalieri di Uomini e Donne sono spaventati dal forte carattere della nemica di Gemma Galgani, che durante le registrazioni di di Uomini e Donne non le manda di certo a dire. In particolar modo ad Armando Incarnato con cui ha pesantemente discusso dall’inizio di questa nuova stagione televisiva.

Ma oltre a Barbara De Santi, nemmeno la sua collega e nemica Gemma Galgani sembra passarsela bene. Gemma fa parte del programma da ben dieci anni e, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, la sua eccessiva gelosia ha fatto arrabbiare Juan Luis Ciano, stufo delle continue frecciatine che la dama e Tina Cipollari continuano a mandarsi durante le varie registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi su canale 5.