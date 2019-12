Trono Over| Riccardo chiede Ida in moglie: la reazione di Tina spiazza

Trono Over | Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo. La reazione di Tina Cipollari ha spiazzato il pubblico di Uomini e Donne

Al Trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo. La dama del parterre femminile, almeno in maniera ufficiale, non ha ancora risposto se deciderà o meno di diventare sua moglie, ma la reazione di Tina Cipollari ha stupito e non poco il pubblico del piccolo schermo che non si aspettava di certo una reazione del genere da parte dell’opinionista di Maria De Filippi.

Trono Over: la reazione di Tina alla proposta di Riccardo

Al Trono Over, come anticipato poco fa, Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo scatenando gli applausi del pubblico in studio.

Tina Cipollari, che di recente ha commentato lo scherzo di suo figlio in collaborazione con Le Iene, non ha apprezzato la scena tanto acclamata dal pubblico di Uomini e Donne. Il motivo?

Secondo l’opinionista, tra Ida Platano del Trono Over e il suo compagno Riccardo Guarnieri ci sono abissali differenze caratteriali che di certo una proposta di matrimonio non può aggiustare.

“Per carità, gli faccio i miei più sinceri auguri” ha chiarito Tina Cipollari, “ma non ci credo molto, devono prima risolvere tutti i loro problemi”.

Alla critica mossa dall’opinionista di Uomini e Donne è arrivata la replica di Gianni Sperti che per la prima volta in assoluto ha preso le difese di Riccardo Guarnieri del Trono Over.

“Sicuramente questo gesto non risolve tutti i problemi che già conosciamo”, ha premesso Gianni Sperti. “Ma ora di certo non possiamo dire che Riccardo non provi qualcosa di vero per Ida. Ha fatto un gesto di grande amore!” ha aggiunto l’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari però non è del tutto convinta di come proseguirà questa storia d’amore tra i due. Intanto, poco prima della proposta di matrimonio di Riccardo a Uomini e Donne, Gemma Galgani e Juan Luis hanno pianto in puntata.

Il loro amore riuscirà a sbocciare portando alla dama la favola che tanto brama?