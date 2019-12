Regali di Natale low cost? Le soluzioni ci sono

Spendere poco e accontentare tutti con i regali di Natale . Sembra un’impresa impossibile e invece con qualche piccolo trucco la nostra missione riuscirà.

Panico da regali di Natale? Tranquille, capita a tutte. Però esistono anche le soluzioni e sono meno difficili di quello che pensate. Il primo consiglio è quello di ragionare con calma senza aspettare l’ultimo momento.

C’è gente che parte ad organizzarsi già in Primavera ma non ci sembra questo il caso. Però è sempre utile fare una lista dei possibili regali di Natale. Servirà a capire come muoversi ma anche ad evitare di dimenticare qualcuno e doverci poi pensare in extremis.

La cosa più difficile, come sappiamo, è mettere insieme le idee e i budget che non sempre combaciano.

La parola d’ordine anche quest’anno sarà risparmio e per questo la via più facile da praticare è quella degli acquisti online. Solo lì infatti possiamo confrontare i prezzi e capire come è meglio orientarsi. E il risparmio negli acquisti sul web è reale, soprattutto perché ormai di fregature se ne prendono poche. Quindi su cosa puntare per spendere al massimo 20-25 euro? Qualche idea ve la diamo noi.

Regali pratici e low cost

Non c’è nulla di meglio, con il Natale ormai vicino, che puntare su gadget tecnologici. Come le cuffie wireless per il fratello, la sorella o l’amica che sta sempre collegata o che se lo porta anche quando pratica sport all’aperto. Occupano pochissimo spazio, hanno un costo relativo e saranno gradite.

Se invece il destinatario (vale anche per i maschi…) del regalo è amante della bellezza non ci sono dubbi: un beauty ricco di prodotti, per la pelle, per le unghie, per tonificare il corpo, è davvero la soluzione ideale. Legate a questo ci sono anche altre soluzioni: i profumi per il corpo, ma anche per l’ambiente, come ad esempio le candele profumate che aiuteranno a rendere l’ambiente indimenticabile. Vale per i parenti, ma anche per i colleghi di lavoro.

Se invece la persona che riceverà il regalo passa moto tempo in casa, allora pensate a qualche oggetto per l’arredamento. Come delle americanine per la colazione, dei set di spezie oppure thé da prendere con le amiche, dei particolari utensili per la cucina.