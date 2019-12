Riccardo Guarnieri e Ida Platano, tutto finito dopo la proposta di matrimonio a Uomini e Donne? Il cavaliere rompe il silenzio sui social.

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio sui social dopo aver fatto la proposta di matrimonio a Ida Platano nello studio del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere sparito, il cavaliere è tornato a farsi vivo con una foto nel giorno della messa in onda della fatidica puntata.

Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio a Ida Platano a Uomini e Donne: “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso”

Innamorato di Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha provarle tutte pur di salvare quella che definisce la storia più importante della sua vita. Con le lacrime agli occhi e un anello di fidanzamento tra le mani, Riccardo ha chiesto alla sua Ida di sposarlo nonostante la Platano abbia ammesso di non provare più il sentimento di prima pur non potendo dimenticare tutto quello che c’è stato.

“Oggi ho preso una decisione: tu hai detto più volte che le esperienze si vivono una volta sola e io questa non me la volevo far scappare. Ho sbagliato e ti chiedo scusa, ma sono qui a cercare di rimediare in maniera definitiva. Sei la donna della mia vita e ti volevo chiedere di sposarmi. Non ti sto prendendo in giro”, ha detto in puntata Riccardo.

Di fronte a queste parole, Ida è rimasta in silenzio, mostrando un atteggiamento a tratti gelido. I due, poi, hanno lasciato lo studio con Maria De Filippi che ha interrotto il collegamento cambiando argomento. Dopo la proposta di matrimonio, Riccardo era rimasto in silenzio, almeno fino ad oggi. “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso”, ha scritto su Instagram sotto una foto in cui sfoggia il suo miglior sorriso.

Ida, invece, ha pubblicato una foto tratta dalla puntata della proposta di matrimonio citando Albert Einstein: “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”.