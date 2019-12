Uomini e Donne| Tina Cipollari fa un chiarimento sullo scherzo a Le Iene

Uomini e Donne | Tina Cipollari al Maurizio Costanzo Show commenta per la prima volta lo scherzo a Le Iene Show

Uomini e Donne ha il merito di aver lanciato personaggi come Tina Cipollari, amatissima dal popolo del piccolo schermo.

Per la prima volta, l’opinionista del Trono Classico e del Trono Over al Maurizio Costanzo Show ha deciso di replicare allo scherzo fattole da suo figlio in collaborazione con Le Iene, gli inviati più irriverenti della televisione.

Leggi anche:

Uomini e Donne| Ursula spiazza: “Sossio vuole bianca come tronista”

Uomini e Donne | Tina Cipollari sullo scherzo a Le Iene

L’opinionista di Uomini e Donne, dopo aver rivelato il motivo per cui si è innamorata del suo nuovo compagno, ha finalmente commentato lo scherzo organizzato da Le Iene in collaborazione con suo figlio.

In molti, infatti, sono rimasti sorpresi dalla repentina decisione di Tina Cipollari di voler denunciare suo figlio perché immischiato in corse clandestine. L’opinionista del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto specificare che i ragazzi non devono essere sempre giustificati solo perché sono i nostri figli. Devono imparare dai propri errori e, in quel momento, le sembrava la cosa più giusta da fare.

“Avevo paura fosse stato plagiato da qualche adulto” ha confidato Tina Cipollari. “Per me quello era l’unico modo per salvarlo. Di salvare non solo la sua vita, ma anche il suo futuro” ha aggiunto l’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne.

La decisione di Tina Cipollari ha colpito non solo il pubblico, ma anche i personaggi del piccolo schermo. Simona Ventura ha giudicato la scelta dell’opinionista alquanto coraggiosa e non ha nascosto la sua ammirazione nei suoi confronti. In quanto non tutti i genitori avrebbero avuto il coraggio di prendere una scelta del genere, così drastica, ma necessaria, nei confronti del proprio figlio.

Tina Cipollari di Uomini e Donne, tra l’altro, ha trovato una certa ammirazione dal pubblico anche per aver perso numerosi chili. Tina ha perso 12 chili in 30 giorni per ritrovare non solo il fisico di un tempo, ma anche per una questione legata alla sua salute. Ancora una volta, forse in maniera inaspettata, un buon esempio per il suo pubblico.