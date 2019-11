Tina Cipollari ritrova l’amore: “mi ha conquistato con la personalità”

Tina Cipollari fidanzata oramai da qualche tempo pensa di nuovo all’altare e svela come l’imprenditore Vincenzo Ferrara è riuscito a conquistarla.

Dopo tredici anni di matrimonio, una separazione difficile e tante chiacchiera a cui far fronte, Tina Cipollari sembra aver ritrovato la felicità. Merito forse di un nuovo amore? A quanto pare, decisamente sì!

L’opinionista di Uomini e Donne è infatti felicemente legata oramai da qualche tempo a Vincenzo Ferrara, imprenditore nel campo della ristorazione. I due appaiono veramente felici insieme e il mondo del gossip già fantasticava circa un nuovo matrimonio per la vamp più famosa del piccolo schermo.

Ma l’altare sarà veramente così vicino? A fare chiarezza ci pensa proprio lei, Tina Cipollari, che in una recente intervista ha svelato i retroscena della sua nuova love story.

Tina Cipollari di nuovo fidanzata: ecco come l’ha conquistata Vincenzo Ferrara

“Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità”.

Così Tina Cipollari descrive il suo nuovo amore, una storia tra persone mature e basata dunque su qualcosa di ben più profondo della mera attrazione fisica.

“Vincenzo è il mio contrario così ci, compensiamo – ha svelato a “Nuovo” – È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui”.

Sembra proprio che l’opinionista abbia letteralmente trovato l’altra metà della mela, un uomo diverso da lei ma che ha saputo conquistarla proprio con il suo esser un vero opposto.

I due appaiono legati da un rapporto speciale, fatto anche, come le migliori storie d’amore, di qualche follia:

“L’anno scorso, una sera abbiamo deciso all’ultimo momento di andare in montagna e siamo partiti poco prima di mezzanotte. Era inverno, il tempo non era dei migliori e la strada è diventata ben presto disastrata. Mi sembrava di essere tornata a Pechino express, ma alla fine abbiamo raggiunto la nostra meta”.

Ma questo matrimonio? Non corriamo troppo, Tina sta vivendo una storia da donna matura e, in quanto tale, sempre con almeno un piede per terra:

“Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Per i fiori d’arancio ci sarà insomma da aspettare ma forse nemmeno troppo a lungo: una Tina Cipollari innamorata non si Sto arrivando! mai che cosa potrebbe combinare.

