Gemma Galgani e Juan Luis piangono a Uomini e Donne | Il motivo spiazza

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano piangono insieme durante la puntata del trono over di Uomini e donne: il motivo spiazza tutti.

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano vicini anche quando piangono. La conoscenza tra la dama storica del trono over di Uomini e donne e l’aitante cavaliere procede a gonfie vele. I due sono molto interessati l’uno all’altra anche se, finora, non è ancora arrivato il bacio passionale che Gemma sogna di ricevere.

Trono over, Gemma e Juan Luis piangono per un film a Uomini e donne

L’arrivo di Juan Luis Ciano ha portato una ventata d’aria fresca nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove Gemma continua ad essere una protagonista indiscussa. Juan Luis è giunto in trasmissione per corteggiare la Galgani per la quale ha mandato a casa le altre signore che erano pronte a conoscerlo. Gemma, colpita e affondata da un vero e proprio colpo di fulmine, sin dal primo appuntamento, ha ammesso di essere molto interessata a Juan al punto da dichiarare di essere attratta da lui come una calamita.

Tra i due, però, non è ancora arrivato un bacio passionale nonostante la recente sorpresa che Gemma ha fatto a Juan Luis. La dama e il cavaliere, però, hanno condiviso un momento davvero intimo ed intenso. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, durante un’esterna, Gemma e Juan Luis hanno guardato insieme un film che raccontava di un amore nato da un colpo di fulmine. Una commedia romantica che ha commosso sia Gemma che Juan Luis che hanno pianto insieme.

Tutto ciò scatena la reazione di Tina Cipollari convinta che l’atteggiamento di Gemma spaventi gli uomini che, dopo diversi appuntamenti, scappano.