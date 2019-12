Trono Over| Gemma Galgani fa arrabbiare Juan: scoppia la lite con Tina

Trono Over di Uomini e Donne | Gemma Galgani ha fatto arrabbiare il cavaliere Juan Luis Ciano per poi scoppiare in una furiosa lite con Tina Cipollari



Al Trono Over di Uomini e Donne, il pubblico da casa ha potuto assistere a nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Il motivo?

Il cavaliere Juan Luis Ciano, corteggiatore della dama, ha ballato con la Cipollari, ma proseguiamo con calma.

L’opinionista, dopo aver fatto recapitare un mazzo di fiori al cavaliere del parterre maschile, ha fatto ingelosire e non poco Gemma, che non ha reagito bene di fronte alla richiesta di Juan di ballare con la Cipollari.

Peccato che l’eccessiva gelosia della Galgani abbia fatto arrabbiare e non poco il cavaliere, che ha avuto una forte reazione.

Trono Over: Gemma Galgani fa infuriare Juan Luis Ciano

Al Trono Over, Gemma Galgani è convinta che Tina Cipollari si sia innamorata di Juan Luis Ciano, in quanto non solo gli fa fatto recapitare dei fiori all’interno del suo camerino ma accetta anche ben volentieri di ballare con lui.

Juan Luis Ciano del Trono Over, in puntata, ha dichiarato di essere stufo dell’eccessiva gelosia della dama. Gemma Galgani, secondo il suo corteggiatore, dovrebbe preoccuparsi di cose ben più gravi piuttosto che delle provocazioni di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Il cavaliere, infatti, non è solito ricevere fiori soltanto dall’opinionista del Trono Over, ma anche da una dama del parterre femminile che ha preferito restare anonima, limitandosi a inviargli dolci messaggi nel suo camerino.

La reazione di Juan Luis Ciano ha fatto andare su tutte le furie Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne che durante il consueto momento del ballo ha litigato nuovamente con Tina Cipollari, accusando quest’ultima di averle tirato i capelli mentre era intenta ad uscire dallo studio.

Gianni Sperti ha difeso Tina, affermando che la sua collega non le ha assolutamente tirato i capelli, ma la Galgani sembra essere convinta del contrario. Poco prima, tra l’altro, il pubblico ha potuto assistere alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano.