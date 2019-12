In erboristeria e nella farmacia, esistono in commercio, dei prodotti ottimi da applicare sulla pelle irritata dalla ceretta. Ecco qualche esempio:

Paste all’ossido di zinco: quella che viene utilizzata comunemente per il cambio del pannolino, ottima in quanto ha un effetto lenitivo.

quella che viene utilizzata comunemente per il cambio del pannolino, ottima in quanto ha un effetto lenitivo. Olio di Mandorle Dolci: lenisce e idrata la pelle irritata.

lenisce e idrata la pelle irritata. Acqua Termale

Tea tree oil: un antistaminico naturale come la calendula.

un antistaminico naturale come la calendula. Crema antibiotico-cortisonica: talvolta il medico ve la prescriverà in seguito alle forti irritazioni.

