Tina Cipollari innamorata di Juan Luis? | Gemma svela tutto

Tina Cipollari si è innamorata di Juan Luis Ciano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne? Gemma Galgani che lo sta frequentando svela tutto.

Tina Cipollari si è innamorata davvero di Juan Luis Ciano, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne? La bionda opinionista ha più volte ballato con lui facendogli anche dei regali che il cavaliere ha trovato in camerino. La cosa, però, non fa affatto piacere a Gemma Galgani che frequenta Juan Luis ormai da settimane.

Trono over, Tina Cipollari e Juan Luis Ciano: solo una simpatia, ma Gemma Galgani non ci crede

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua a non correre buon sangue. La bionda opinionista e la dama di Torino non diventeranno mai amiche. Tina ha più volte attaccato Gemma non condividendo il suo atteggiamento con gli uomini mentre la Galgani continua ad accusare la Cipollari d’intromettersi nelle sue conoscenze facendo poi scappare i suoi pretendenti.

Dopo aver litigato più volte per Giorgio Manetti, Tina Cipollari e Gemma Galgani sono tornate ad attaccarsi per Juan Luis Ciano. Quest’ultimo è arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma che è stata letteralmente travolta dal suo fascino come ha dichiarato lei stessa. Lo stile e l’eleganza del cavaliere venezuelano che vive da tempo a Napoli ha conquistato anche la Cipollari che, in puntata, ha più volte dichiarato la propria simpatia per lui.

I due, nonostante il parere contrario di Gemma, hanno più volte ballato insieme e Tina, inoltre, gli ha fatto recapitare anche dei doni come dei mazzi di fiori o una foto ricordo del loro momento ballerino. Gesti che infastidiscono molto Gemma convinta che Tina provi qualcosa di più di una semplice amicizia.

“Vorrei sapere da te per quale motivo mandi una fotografia”, sbotta in puntata Gemma. “Te l’ho spiegato qual è”, replica Tina. “Quello vero, non quello fantomatico“, risponde a sua volta la Galgani. “Quello vero è.. che cosa devo inventarmi? Che sono innamorata di lui? Questo vuoi dire?”, chiede Tina. Gemma, visibilmente infastidita, poi, chiede a Juan Luis cosa provi. “Per il momento provo sgomento”, è la risposta di Juan Luis.