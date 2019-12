Regali di Natalete : quella dei cognati è una categoria particolare: non sono parenti in senso stretto eppure capita che passiamo molto tempo con loro. E allora cosa regaliamo per Natale? Qui qualche idea.

Quella dei cognati è una categoria particolare: sono parenti che il più delle volte non abbiamo scelto, ma ce li ritroviamo. In molti casi diventano dei compagni di vita importante, qualcuno con cui condividere passioni. In altri però dobbiamo semplicemente sopportarli.

In tutti i casi, quando si avvicina il Natale, pensare ad un regalo per i cognati in vista del Natale scatta il panico. Specie quando pensiamo di conoscere i loro gusti ma non è proprio così. Oppure quando abbiamo esaurito tutte le idee e non sappiamo più dove andare a parare. Nessun problema, esistono soluzioni ideali per tutti.

Bellezza, tecnologia e sport, tante idee per i cognati

Una delle idee è chiedere direttamente al coniuge, per non sbagliarvi. La realtà però è che molto dipende dall’età, anche se ci sono regali che si adattano a tutti. Partiamo dalle cognate: se sono più giovani, un bello Smartbox per offrire un’esperienza alternativa o un menù degustazione in un ristorante stellato.

Se invece vogliamo puntare su regali low cost, puntiamo su qualche elettrodomestico utile in cucina, come un fornetto per cuocere i fritti senza olio o una padella per le crêpes o una tostiera. Oppure ancora un attrezzo per pulire, come i robot che spazzolano il pavimento da soli.

Ma soprattutto, con i prodotti legati a bellezza e benessere non vi sbagliate mai. Quindi per donna o uomo, una bella trousse ricca di prodotti per la pelle, per il corpo, oppure profumi e creme, è la soluzione perfetta. E ancora un maglione caldo e morbido, una sciarpa, un paio di guanti.

Per gli uomini è più semplice: l’abbona,mento ad una pay tv per le partite di calcio oppure per seguire il cinema e le serie-tv. O ancora oggetti come cinture, portafogli, smartwatch a prezzi da offerta. Se poi ama lo sport o il running, anche un bel lettore Mp3, oppure l’abbonamento alla sua palestra preferita.



Ma con le cognate e i cognati andiamo sempre sul sicuro anche con altri regali: cover per i cellulari e i pc portatili, tablet e reader che ormai si trovano a prezzi anche molto interessanti.