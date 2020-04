Giovanna Abate nella bufera nella puntata di Uomini e Donne dopo l’attacco a Sammy Hassan per il suo rapporto con l’ex moglie.

Giovanna Abate è tornata a Uomini e Donne scatenando la polemica. La tronista, insieme a Gemma Galgani, è la protagonista del nuovo format di Uomini e Donne e, prima di tuffarsi nella conoscenza dei suoi corteggiatori attraverso una chat, ha avuto modo di rivedere Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Se con quest’ultimo non ha avuto problemi, con Sammy, Giovanna ha voluto chiarire alcuni punti, in particolare il suo rapporto con l’ex moglie.

Giovanna Abate nella bufera a Uomini e Donne: l’attacco a Sammy Hassan per il rapporto con l’ex moglie

Dopo la parte dedicata a Gemma Galgani per la quale anche Sossio Aruta ha lanciato un appello, Maria De Filippi ha dedicato tempo a Giovanna Abate. Se Gemma ha fatto la conoscenza del corteggiatore misterioso Occhi Blu, Giovanna ha rivisto sia Alessandro Graziani che Sammy Hassan, ma il confronto con quest’ultimo non è piaciuto al pubblico di Uomini e Donne.

Dopo aver visto, attraverso i profili delle amiche, le storie social che Sammy ha postato nell’ultimo mese, Giovanna ha immediatamente chiesto spiegazioni sul suo rapporto con l’ex moglie dalla quale ha avuto un figlio.

“Tu sei stato sposato dieci anni, hai una storia importante alle spalle, non so perché è finita la storia con la tua ex moglie e non voglio parlare di lei, ma mi chiedo quanto lei sia ancora importante per te”, sono state le parole della Abate.

“Abbiamo un figlio, condividiamo la gioia di avere un figlio. E’ la mamma di mio figlio e sarà sempre una persona importante nella mia vita ma non c’è amore. Nella vita normale, abbiamo i giorni stabiliti per vedere nostro figlio. In questa situazione di disagio, siccome il mio appartamento ha un giardino, abbiamo convenuto di sfruttare questo giardino e quindi ci troviamo spesso insieme, però non vive a casa mia e non dorme qui”, ha chiarito Sammy.

Sammy, poi, ha raccontato di aver perso i suoi lavori e di aver avuto altri problemi a cui pensare confessando che Giovanna non è stata il suo pensiero fisso. Parole che hanno infastidito la Abate che ha concluso così: “Non trovo il senso in quello che mi hai detto. Ho buttato quattro esterne con te”. La tronista ha scatenato la reazione del wev che si è scagliato contro di lei difendendo Sammy considerato vero e sincero nelle sue affermazioni.