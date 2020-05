Giulia De Lellis | Tina Cipollari, durante una diretta su Instagram, ha commentato il ritorno di fiamma dell’esperta di tendenze con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante

Tina Cipollari è una delle poche persone che ha assistito, in tutti i sensi, alla nascita della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, seguendo poi anche la parte relativa al tradimento quando l’esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo è stata ospite negli studi Elios di Roma per assistere alle scelte dei tronisti del momento.

Per questo motivo il pubblico della rete era curioso di sapere cosa ne pensasse l’acerrima nemica di Gemma Galgani di questo ritorno di fiamma tra loro. L’opinionista, durante una diretta Instagram, ha soddisfatto la curiosità del web rivelando cosa pensa di quello che è accaduto tra la giovane coppia nata negli studi del Trono Classico Uomini e Donne

“Lei nel suo libro ha scritto che le corna dopo di tutto sta bene su qualsiasi cosa” ha premesso Tina Cipollari sul ritorno di Giulia De Lellis e Andrea Damante, tra l’altro di recente l’opinionista ha stroncato il nuovo corteggiatore di Gemma di soli 26 anni.

“Ma onestamente penso che stiano bene solo su di lei” ha aggiunto maliziosa l’opinionista di Maria De Filippi. “Ovviamente la mia è soltanto una battuta” ha subito chiarito Tina. “L’amore trionfa su tutto ed anche in questo caso alla fine ha avuto la meglio su tutto” ha concluso la Cipollari.

Tina Cipollari fa una precisazione su Giulia De Lellis: “Il perdono è soggettivo”

Tina Cipollari ha fatto notare anche che la coppia è stata separata per diverso tempo prima di tornare di nuovo insieme. Per questo motivo è convinta che se sono ritornati insieme a distanza di qualche anno, vuol dire che il sentimento tra di loro è vero e sincero, altrimenti questo famoso ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbe avvenuto prima. Per lei è un sentimento reale e non di certo per puro interesse economico come molti fan del Trono Classico hanno sostenuto durante il corso di queste settimane.

“Preferirei evitare di parlare dei motivi per cui si sono lasciati, anche perché li sappiamo tutti e non credo sia il caso di ribadirli” ha subito precisato Tina. “E’ pur vero che prima di ritrovarsi sono stati insieme per un lungo periodo” ha aggiunto. Tant’è che i due hanno avuto altre relazioni, infatti di recente Andrea Iannone ha lanciato una frecciata a Giulia e Belen. “Quando si sono rincontrati hanno capito di essere fatto l’uno per l’altra” ha proseguito. “E’ questo ciò che conta”.

“Perdonare qualcuno in una relazione è un qualcosa di talmente soggettivo che non è possibile giudicare” ha spiegato l’opinionista di Maria De Filippi facendo riferimento al tradimento di Andrea Damante. “Io ad esempio non credo riuscirei mai a farlo” ha poi aggiunto Tina. “Certo che dipende anche dalla situazione in cui una persona si trova”.

“Non voglio entrare in mezzo ai loro dettagli intimi, non conosco le vicende e non mi va” ha concluso poco Tina Cipollari di Uomini e Donne. Anche se il pubblico della rete si aspettava decisamente un commento più pepato da parte dell’acerrima nemica di Gemma Galgani, ma quest’ultima invece, forse contro ogni previsione da parte loro, si è dimostrata molto diplomatica nel commentare questo ritorno di fiamma della coppia che, bene o male, ha fatto e fa sognare il pubblico del piccolo schermo.

Nonostante il loro ritorno di fiamma faccia ancora parecchio discutere, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante procede a gonfie vele. Tant’è che si recente si è anche parlato che i due vogliano presto convolare a nozze che sarebbero state addirittura rimandate a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. Anche se la coppia non si è mai sbilanciata a tal proposito.