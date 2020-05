Andrea Iannone e Cristina Buccino stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme? L’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha scelto di chiarire i tantissimi sospetti del popolo del web.

Andrea Iannone, da qualche tempo a questa parte, prima per la storia con Belen Rodriguez poi con quella con Giulia De Lellis , è l’indiscusso protagonista della cronaca rosa.

Questa volta il pilota è finito al centro del gossip in quanto numerosi utenti della rete avrebbero notato numerosi indizi che gli avrebbero fatto intendere che stia trascorrendo questi giorni di quarantena al fianco di Cristina Buccino. Andrea non si era mai esposto, preferendo lasciar correre, ma qualche ora fa ha deciso di intervenire a fare chiarezza sull’argomento.

“Visto che ultimamente non si fa che parlare di altro, ho deciso di mostrarvi io con chi sto trascorrendo questi giorni di quarantena” ha spiegato il pilota nelle sue stories di Instagram, che era stato accusato di aver violato la quarantena. “Ecco, è lui”, ha proseguito indicando un suo amico.

Andrea Iannone e Cristina Buccino non stanno trascorrendo la quarantena insieme.

Andrea Iannone dopo le accuse di doping: “Sono ripartito da me”

Tra una rivelazione e l’altra, Andrea Iannone si è anche sbilanciato, sempre su Instagram, in merito alle accuse di doping ricevute negli scorsi mesi, affermando che non ha nessuna intenzione di fermarsi ma di ripartire, come sempre, da se stesso.

“Sono ripartito da me stesso, dalle mie certezze e dai miei affetti” ha chiarito Andrea Iannone dopo le accuse di doping, che di recente si è sbilanciato su Belen e Giulia De Lellis. “Non è mai stato un problema per me cadere ed ammetto che rialzarsi non è affatto facile” ha proseguito il pilota.

“Quello che ho imparato in questo momento e che la tua vita può cambiare da un momento all’altro” ha continuato. “Devi imparare da ogni momento difficile e bisogna sempre cambiare” ha concluso.

Andrea Iannone su Instagram ci ha tenuto a chiarire alcune cose, mettendo un punto ai dubbi del web.