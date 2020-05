Melissa Satta | Secondo figlio con Boateng: “Mai dire mai”

Melissa Satta si racconta al settimanale “Gente”. Voglia di vita e di famiglia per l’ex velina, che pensa già al secondo figlio con Boateng.

Melissa Satta e il desiderio di allargare la famiglia, ci ha pensato l’ex velina, specialmente durante questi giorni un po’ particolari che il Paese sta vivendo ormai da mesi. La pandemia è arrivata alla Fase Due, per certi versi una nuova fase – lavorativa e affettiva – la sta attraversando anche la modella e showgirl.

Infatti, la bostoniana – cresciuta in Italia, in provincia di Sassari – pone l’accento su ciò che conta davvero: l’amore per Boateng, ritrovato dopo un periodo di crisi e allontanamento, e l’attaccamento al figlio Maddox. Il desiderio, eventualmente, di avere un altro figlio è partito proprio pensando al primogenito: “Sono cresciuta con altri fratelli, quindi so quanto può essere bello e appagante confrontarsi. Maturare insieme, vorrei fosse lo stesso anche per Maddox. Certo, la situazione non è delle migliori per pensare di mettere al mondo un figlio. Magari più in là”, rivela la Satta al settimanale “Gente”.

Melissa Satta a Gente: “Con Boateng una seconda possibilità”

Persiste in lei la paura di come potranno evolversi le cose, ma terminata la pandemia si dedicherà a lei stessa e ai suoi affetti perchè – come spiega – è importante ripartire da ciò che abbiamo di più caro: “Con Kevin Prince, ci siamo dati una seconda possibilità – si legge sul settimanale – le cose migliori si costruiscono con sacrificio e voglia di fare. A noi andava di preservare la nostra famiglia, mettendo da parte l’orgoglio e cercando di fare un passo indietro per la serenità comune. Ora sto bene e voglio guardare avanti”, conclude la Satta.

La modella e showgirl vive a Milano, Boateng gioca in Turchia, prima del COVID-19 lo andavano a trovare spesso Melissa e Maddox. Terminata quest’emergenza sanitaria dovranno riorganizzarsi, riprendere i consueti ritmi di vita, magari migliorando quella routine che – fino a non molto tempo fa – sembrava appagante. Sicuramente bisognerà rimodulare il proprio tempo per capire dove incidere e quali aspetti lasciar prevalere: anche dal punto di vista professionale la Satta non intende lasciare nulla al caso. Cogliere ogni opportunità che arriva ma sempre con un occhio alla famiglia, lo stesso farà il Boa. Non è escluso, infatti, che l’ex Milan torni nuovamente a giocare in Italia dopo l’esperienza in Turchia.

La seconda fase, cioè quella delle opportunità, è cominciata anche per Kevin e Melissa che con Maddox si apprestano a riscrivere nel profondo la loro vita auspicando un ulteriore salto di qualità che potrebbe esser rappresentato dall’arrivo di un altro figlio. Serve tempo e pazienza che, soprattutto adesso, purtroppo e per fortuna non mancano affatto.

