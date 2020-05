Mattino 5 | Federica Panicucci “silura” il collega e torna al comando

Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino 5 dopo un periodo di “fermo” obbligato dall’emergenza sanitaria. Che ne sarà di Vecchi? È rimasto vittima del lato oscuro della Panicucci?

Bellissima, professionale ed estremamente volitiva, Federica Panicucci non dev’essere una collega semplice da gestire, soprattutto quando si sente “padrona” di una trasmissione.

La conduttrice, che da anni ormai presenta Mattino 5, è diventata famosa in passato per le sue sfuriate nei confronti del collega colpevole di averle rubato alcuni minuti “oscurando” la sua presenza.

Quando mesi fa vennero diffusi on line i video dei fuori onda della Panicucci, forse molti telespettatori stentarono a riconoscerla oppure pensarono che la violenza con cui la presentatrice aveva approcciato al proprio collega fosse dovuta a un momento particolare oppure a liti precedenti che c’erano state tra i due.

Con il ritorno di Federica Panicucci a Mattino 5, non esattamente accanto ma praticamente al posto di Francesco Vecchi si ha invece l’impressione che il copione si sia ripetuto identico a prima.

Federica Panicucci di nuovo a Mattino 5: la Regina è tornata

Negli scorsi giorni Federica Panicucci aveva ripetuto più e più volte, sia attraverso i propri canali social, sia attraverso diverse interviste rilasciate alla stampa, che a suo modo di vedere in televisione c’è bisogno di leggerezza, ovvero di integrare programmi di intrattenimento con i programmi di informazione che hanno letteralmente invaso i palinsesti delle emittenti nazionali pubbliche e private.

Oltre a questo la Panicucci aveva assicurato ai suoi follower che il suo più grande desiderio dopo la quarantena era tornare negli studi televisivi e riprendere il proprio lavoro.

C’è da puntualizzare però che, se Federica Panicucci era rimasta a casa, Mattino 5 non si è mai fermato. Al contrario, il programma della fascia mattutina di Canale 5 è stato condotto da Francesco Vecchi per tutto il periodo della cosiddetta “Fase 1” e con ottimi risultati nel gradimento del pubblico.

Probabilmente è stato proprio questo a dare l’impressione a Federica di star “perdendo terreno” rispetto al proprio collega, inoltre si è avuta chiaramente l’impressione che la Panicucci non amasse l’dea di essere relegata alla sola “area gossip” del programma, e di essere costretta a lasciare spazio a Francesco Vecchi quando era necessario trattare argomenti più seri.

I fan della Panicucci, tuttavia, si aspettavano davvero di vederla tornare presto in televisione per condurre di nuovo il suo segmento di spettacolo e cronaca rosa, ma le cose non son andate esattamente così.

Federica in effetti è tornata in televisione, e lo ha fatto “al fianco” di Francesco Vecchi, ma Pomeriggio 5 non ha affatto cambiato format, rimanendo assolutamente focalizzato sull’evoluzione della pandemia e sugli ultimi aggiornamenti di attualità.

Il “ritorno alla normalità” quindi non c’è stato, così come non c’è stato quel ritorno alla “leggerezza” tanto sbandierato proprio da Federica: come i telespettatori hanno avuto modo di constatare, durante l’ultima puntata di Mattino 5 la Panicucci ha trattato solo argomenti legati al Coronavirus e in particolare ai dettagli della Fase 2 e alle conseguenze sulla vita concreta dei cittadini.

Francesco Vecchi è quindi tornato a condividere il programma con la “padrona di casa” che si è ripresa gran parte dello spazio televisivo assicurato dallo show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv) in data: 4 Mag 2020 alle ore 2:07 PDT

I telespettatori hanno gradito? Non molto, almeno se si guarda ai commenti che sono spuntati sul profilo Instagram di Vecchi nel momento in cui la Panicucci è tornata alla guida del programma: “Ho iniziato a vedere il programma due mesi fa… Tutte le mattine mi ha fatto compagnia e tenuta informata… Da domani si smette… Grazie Francesco” ha scritto una telespettatrice, e sono in molti a essere d’accordo con lei.

Cosa dice il diretto interessato? Assolutamente nulla: Vecchi non ha rilasciato alcuna dichiarazione, non ha scritto post e probabilmente anche nei prossimi giorni si limiterà a fare semplicemente il proprio lavoro.