Federica Panicucci | “Tornerò presto in TV, c’è bisogno di leggerezza”

Federica Panicucci freme dal desiderio di tornare in onda: le sue ultime dichiarazioni all’insegna del “non pensiamoci troppo”.

Il Coronavirus ha letteralmente sconvolto i palinsesti televisivi, che sono stati riorganizzati al fine di offrire un servizio televisivo su misura durante il periodo della Pandemia.

Molti programmi di intrattenimento sono stati soppressi perché è risultato impossibile girare le puntate, mentre altri ancora sono stati profondamente alterati nella loro struttura pur di permetterne la prosecuzione.

Mattino 5 è un programma che è sempre riuscito a coniugare perfettamente l’informazione e il gossip, riuscendo a tenere perfettamente in equilibrio un tono più serio e uno più leggero.

Oggi quel “tono leggero” è stato messo al bando e Federica Panicucci è stata lasciata a casa. A condurre il programma, che si è trasformato esclusivamente in un segmento informativo, è rimasto soltanto Francesco Vecchi (con il quale tra le altre cose la Panicucci non ha avuto sempre un buon rapporto).

Cosa ne pensa lei? Lo ha raccontato in diretta social durante un’intervista.

Federica Panicucci e quel bisogno di leggerezza

“Spero di rientrare presto, appena la situazione si normalizza” ha dichiarato la Paniccucci, che ha anche spiegato che lei e l’azienda stanno dialogando per mettere a punto un piano di rientro che possa rispettare sia le esigenze di sicurezza dei lavoratori sia il format tradizionale di Mattino 5.

Inoltre, la stessa conduttrice è perfettamente consapevole che in questo preciso momento storico l’Italia ha bisogno di concentrarsi sull’informazione, e di fornire ai propri telespettatori dati aggiornati e notizie tempestive sull’andamento della pandemia.

In realtà la conversione di Mattino 5 in un programma di sola informazione è stata resa necessaria anche per contrastare la concorrenza RAI, che copre la fascia mattutina con Uno Mattina in Famiglia e Storie Italiane.

“Gli italiani ora giustamente sono affamati di notizie. Io conto davvero di tornare presto al timone del programma, c’è bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento” ha spiegato la Panicucci, che però non si è lasciata scappare l’occasione di specificare quale sia il suo posto all’interno del programma.

Se la Panicucci vuole tornare “al timone” è perché non tollera, evidentemente, di essere messa da parte e di essere “sostituita” da un collega che in linea generale avrebbe dovuto essere soltanto la sua spalla.

Tra le altre cose nelle scorse settimane si vociferava di una sostituzione della Panicucci con Adriana Volpe, la quale ha dichiarato in più di un’occasione di essere interessata a cominciare una lunga collaborazione con Mediaset.

Si era cominciato a vociferare che la Volpe insieme a Michele Cucuzza avrebbe potuto condurre Mattino 5 Week End: del resto i due avevano dimostrato grande feeling nella Casa del Grande Fratello.

Purtroppo il programma è saltato a causa del Coronavirus quindi delle due l’una: o la Volpe rimarrà (ancora senza programma) o la Panicucci potrebbe rimanere a casa più tempo di quanto spera!