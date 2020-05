Sapone di Marsiglia, naturale al 100%, ipoallergenico e fa bene alla salute ma anche alla pelle: scoprine alcuni interessanti usi beauty.

Proviene da una deliziosa cittadina nel sud della Francia ma è, senza dubbio, famoso ben oltre i suoi confini nazionali.

Il sapone di Marsiglia è un prodotto che il mondo intero ama e conosce ma che, forse, ancora non Sto arrivando! a pieno come sfruttare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Il sapone di Castiglia | proprietà e detergente fai da te -VIDEO-

Questo sapone, dalla purezza quasi assoluta, può esser infatti un vero e proprio jolly non solo per l’igiene domestica ma anche per la beauty routine di molte donne.

Oggi proviamo non solo a conoscere meglio il prodotto ma anche a scoprirne le proprietà e i possibili usi e benefici per la nostra pelle.

Sapone di Marsiglia: usi beauty e proprietà

Iniziamo ripetendo ancora una volta la regola d’oro: diffidare delle imitazioni.

L’autentico sapone di Marsiglia ha un’iscrizione che dice “Extra Pure 72% di acidi grassi”. Che cosa significa? Che contiene il 72% di oli vegetali come olio di palma, olio d’oliva e olio di cocco, niente grassi animali, conservanti né profumi

Un dettaglio non da poco perché è proprio l’assenza di aromi a renderlo adatto pressoché a tutti: dalle pelli mature a quelle più delicate dei piccolissimi, passando per le sensibili e e per i soggetti allergici.

Importante dunque assicurarsi, prima di qualsiasi uso, che sia vero sapone di Marsiglia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sapone al sale rosa dell’Himalaya, alleato di bellezza per la pelle

Assodato ciò la domanda è ovviamente la seguente: come inserire il sapone di Marsiglia anella nostra beauty routine?

Le sue proprietà ipoallergeniche, antisettiche e antibatteriche lo rendono ideale per la nostra pelle. Pediatri e dermatologi lo raccomandano per la cura di pelli sensibili e delicate ma le sue possibili applicazioni vanno ben oltre:

Acne e pelle grassa – Non solo lenisce la pelle ma aiuta anche a bilanciarne il pH, rimuovendo alla perfezione impurità ed eccesso di sebo. La mattina e la sera, prima di andare a dormire, sarà perfetto per la detenzione quotidiana, scongiurando anche il più piccolo pericolo di irritazione.

Nutrire pelle e capelli – Il suo alto contenuto in oli, trai quali l’olio di oliva e quello di cocco entrambi particolarmente idratanti, lo rende perfetto per dare nutrimento all’epidermide, alla cute e ai capelli stessi.

Eczema – Certo non lo guarisce ma, essendo a prova di allergie e irritazioni, è senza dubbio una valido aiuto per queste pelli così problematiche e stressate.

Per le punture di insetti – Non tutti sanno che il sapone di Marsiglia allevia dolore e infiammazione in caso di puntura di vespa o zanzara.

Per radere il corpo – La delicata schiuma non irrita la pelle e garantisce così una depilazione confortevole e senza spiacevoli conseguenze.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sapone di Aleppo, un alleato per la bellezza della pelle

Non solo il sapone di Marsiglia lascia la pelle pulita, lenita e senza lucidità ma combatte dunque anche irritazioni, batteri e chi più ne ha più ne metta.

Un plus notevole l’uso sui capelli. A tale scopo vi proponiamo anche un veloce impacco che potrete creare miscelando questo sapone con due tuorli d’uovo, due cucchiai di olio d’oliva, due cucchiai di germe di grano e due cucchiai di mandorle dolci. Basterà lasciar agire venti minuti per poi massaggiare con cura e risciacquare: capelli pulitissimi e luminosi garantiti.

Pensate allora ancora che il sapone di Marsiglia sia solo un potente disinfettante e sgrassatore per casa e vestiti? A quanto pare non avete che l’imbarazzo della scelta in quanto a nuovi utilizzi da sperimentare.

Fonte: Cosmopolitan.com