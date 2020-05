Meghan Markle ha un carattere deciso ed egocentrico: secondo le rivelazioni di chi ha lavorato con lei è sempre stata così, anche sul set.

Fin dal momento in cui ha messo piede nella famiglia reale inglese, Meghan Markle si è distinta per essere sempre e comunque sopra le righe, anche quando almeno all’apparenza tentava di seguire alla lettera il complesso protocollo reale.

Nel corso dei suoi (pochi mesi) di permanenza nella cerchia dei membri senior della royal family, inoltre, si sono diffuse moltissime voci di palazzo in merito al carattere tutt’altro che semplice della Duchessa di Sussex.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Meghan Markle: perchè la sua segretaria vuole licenziarsi?

Molti, soprattutto tra coloro che amano e che apprezzano Meg per la sua capacità di essere sempre naturale e sempre fedele a se stessa, hanno pensato che il comportamento capriccioso di Meghan fosse dovuto principalmente alla pressione sociale e mediatica che l’attrice ha dovuto subire fin dall’inizio del suo matrimonio con Harry.

A quanto pare però, se tra le quattro mura di palazzo Meghan si è guadagnata il soprannome di Me – Gain (io guadagno), quando lavorava sul set in qualità di attrice non era molto diversa, tanto che anche in quel periodo tecnici e colleghi le avevano affibbiato un soprannome carino soltanto all’apparenza.

Meghan Markle: una vipera nelle dichiarazioni dei tecnici

Sul set di una serie televisiva come Suits lavorano gli attori ma, soprattutto, lavora un gran numero di tecnici specializzati in diverse mansioni.

Tra questi, un cameraman che ha deciso di fare delle rivelazioni molto scottanti al Daily Mail, un giornale che è finito già in passato nel mirino dei Sussex per non aver usato toni molto cortesi nei confronti di Meghan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Principe Harry, il testo del comunicato in difesa della moglie

Il cameraman ha descritto una donna molto capace ma molto piena di sé: “Meghan arrivava sul set con un team di 12 persone e imponeva regole tutte sue, come il divieto di inquadrarle i piedi”.

In merito alla questione dei piedi, sembra proprio che la Markle abbia un pessimo rapporto con le sue estremità inferiori, dal momento che evidentemente ha subito qualche operazione per correggere qualche inestetismo (probabilmente un comune alluce valgo) e le è rimasta una cicatrice. Questo dettaglio era già noto a causa della visita in Nuova Zelanda, durante la quale Meghan fu costretta a partecipare a una cerimonia a piedi nudi e a mostrare piedi non esattamente belli da guardare.

Dopo aver girato, continua il cameraman, Meghan pretendeva di riguardare tutte le scene prima di dare la sua approvazione per la messa in onda. Questa mania del controllo si è manifestata molto spesso anche durante la sua permanenza a corte: voci molto insistenti hanno riferito che buona parte del suo staff, anche persone che da tempo lavoravano con la famiglia reale britannica hanno deciso di licenziarsi dopo essere stati assegnati al suo servizio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan licenziano lo staff di Londra, Meghan riassume il suo

Sul set, proprio per il desiderio di controllo e di protagonismo manifestate durante il lavoro, Meghan si era guadagnata il soprannome di “Principessa”, soprattutto perché dopo aver imposto le proprie regole, Meghan si rifiutava di accettare quelle degli altri oppure di adattarsi alle loro esigenze.

Le rivelazioni pubblicate dal Daily Mail arrivano in un momento molto delicato per i Sussex: da poco è infatti stata annunciata la loro biografia quasi ufficiale, che sarà disponibile alla vendita tra qualche mese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official) in data: 4 Mag 2020 alle ore 10:13 PDT

Sono molti a temere che nelle oltre 300 pagine del libro Meghan abbia dato una versione dei fatti in cui lei sia ridotta al ruolo di vittima e i membri della famiglia di suo marito al ruolo di carnefici. Le rivelazioni su Meghan che arrivano direttamente dal set però potrebbero “riequilibrare” la situazione e non a favore dell’attrice.