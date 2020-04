Il sapone di Castiglia | proprietà e detergente fai da te -VIDEO

Il sapone di Castiglia, un rimedio naturale antichissimo ricco di proprietà benefiche per la nostra pelle, anche le più delicate. La ricetta fai da te del detergente viso.

Uno dei saponi più antichi e forse più sconosciuti è il sapone di Castiglia, che risulta essere un detergente naturale, delicato e adatto davvero ad ogni tipo di pelle, anche la più delicata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pelle | 5 trattamenti da fare in casa con l’Avocado -VIDEO-

Le sue origini sono spagnole e risalgono al Regno di Castiglia dove veniva preparato questo sapone a base di olio di oliva e barilla, una cenere ottenuta dalla combustione dell’erba di Kali. Come il sapone di Aleppo risulta ad essere ad oggi un’ ottimo rimedio naturale per la detersione della pelle e anche dei capelli anche molto economico.

Il sapone di Castiglia | le principali caratteristiche e il video tutorial per preparare il detergente viso

Il sapone di Castiglia è un detergente di origine naturale e ricco di proprietà benefiche per la pelle. Un sapone solido, che si può però trovare anche in formulazione liquida, perfetto per detergere la pelle del viso e del corpo e anche i capelli. Ottimo rimedio in caso di pelle irritata e in caso di dermatite, può essere usato come una maschera lenitiva lasciando agire la schiuma sulla pelle per qualche minuto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Borse e occhiaie | 5 trattamenti da fare in casa -VIDEO-

Nella sua formulazione vi è la barilla, una cenere alcalina che conferisce al sapone di Castiglia le sue qualità e si può facilmente reperire on line o nei negozi di prodotti naturali e bio o nelle erboristerie. Questo sapone, può diventare anche ingrediente principale per la preparazione di cosmetici fai da te, come il detergente viso al miele che stiamo per proporvi.

Come realizzare il detergente viso al miele con il sapone di Castiglia | il video tutorial

Per preparare il detergente viso al miele, avrete bisogno di:

50 grammi di sapone di Castiglia liquido

50 grammi di miele liquido

1 cucchiaio di olio di jojoba o di argan

2 cucchiai di idrolato di lavanda o altro idrolato

Gli ingredienti per creare questo eccezionale detergente viso, sono davvero naturali e ottimi per trattare ogni tipo di pelle, anche la più delicata. Questo detergente viso, sarà perfetto per la skincare di pulizia in biofasi, che consiste nel detergere il viso prima con degli oli per poi eliminare tutto con un detergente naturale.

Il detergente viso al miele lascerà la pelle idratata, delicatamente profumata, pulita e compatta, pronta ad assorbire tutti i trattamenti successivi. Ottimo anche per eliminare tutti i residui di makeup dopo aver passato un comune struccante o un’acqua micellare. L’olio vegetale contenuto nella sua formulazione assicurerà un’idratazione senza pari e lo renderà un prodotto adatto anche alle pelli più sensibili.

SULLO STESSO ARGOMENTO:5 trattamenti di bellezza da fare con l’olio di mandorle dolci

Per creare il detergente viso al miele, dovremo miscelare il sapone di castiglia al miele e addizionare l’emulsione con un olio vegetale, ottimi quelli di argan o jojoba, leggeri e non comedogeni e un‘idrolato di fiori come quello di lavanda o anche di rosa. Il detergente, potrà essere versato in una boccetta e conservato fino anche a 4 mesi a temperatura ambiente.

Non vi resta che provare questo rimedio naturale per detergere il viso a base di sapone di Castiglia. Un sapone che non potrà davvero mancare in casa, per le sue notevoli proprietà salutari e la sua grande versatilità.