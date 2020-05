Mario Biondi | Il cantante aspetta la nona figlia: l’annuncio in radio

Mario Biondi ha annunciato (con grande emozione) di essere in attesa della sua nona figlia: ecco come si gestisce un papà artista tra lavoro e responsabilità.

Famoso per essere une delle voci più soul del panorama canoro nazionale, Mario Biondi sta conoscendo una grande notorietà nelle ultime ore nell’ambito del gossip: il cantante ha infatti annunciato che la sua compagna attuale (di cui si mantiene assolutamente segreto il nome), darà presto alla luce la sua nona figlia, a cui sarà dato nome di Matilda.

Tutte le donne di Mario Biondi (e la sua ultima figlia)

Mario Biondi è sempre stato un artista molto discreto, che ha preferito mantenere il più totale riserbo sulla sua vita privata, eppure la sua è una famiglia così eccezionale da attirare la curiosità di moltissimi amanti del gossip nelle ultime ore.

Per quindici anni Biondi ha avuto una solida relazione con una donna di nome Monica farina, che ha dato al cantante i primi sei dei suoi figli. Una curiosità: uno dei figli di Monica e Mario si chiama Ray, come quel Ray Charles che è sempre stato un punto di riferimento per la carriera artistica di Biondi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mario Biondi a Sanremo 2018: tutto sulla sua canzone

Dopo la fine della storia con Monica Farina, Biondi ha avuto una relazione con un’ex concorrente di Miss Italia: nel 2007 Giorgia Albaraello sfiorò la corona, classificandosi terza.

In solo due anni di relazione, tra il 2013 e il 2014, la Albarello ha messo al mondo Mia e ha adottato a distanza altri due bambini insieme a Biondi.

Dal 2018 il cantante ha cominciato una relazione con la sua compagna attuale che gli ha dato due figle: la prima si chiama Mil e l’ultima, presto in arrivo, si chiamerà Matilda (probabilmente dal nome di una celebre canzone sudamericana).

L’annuncio per la nascita di Matilda è stato dato durante la trasmissione Radio 2 Social Club, trasmissione condotta da Luca Barbarossa, Neri Marcoré e Andrea Perroni.

Nei tempi in cui tutti i genitori si affannano a star dietro ai propri impegni lavorativi e familiari e faticano con uno o due figli, c’è da chiedersi quale sia la ricetta magica di Mario Biondi per riuscire a prendersi cura di una famiglia così numerosa.

La verità, come ha confessato alcuni anni fa nel corso di un’intervista, è che Biondi non ha ancora trovato la perfetta quadratura del cerchio, ma è deciso a non lasciare che i suoi figli crescano con la madre, sforzandosi in ogni modo per essere un padre presente nella vita di tutti i suoi figli (nonostante i suoi numerosi impegni internazionali).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Biondi (@mariobiondiofficial) in data: 27 Giu 2019 alle ore 3:39 PDT

Pare comunque che il talento artistico sia stato trasmesso equamente a tutti i pargoli del cantante, il quale ha affermato orgogliosamente che tutti strimpellano qualche strumento, il primo suona anche la batteria e due delle sue figlie probabilmente andranno in tournée con lui in qualità di coriste.

Comunque, a soli 49 anni, Biondi potrebbe non aver ancora soddisfatto la sua enorme voglia di paternità: punterà al numero tondo oppure vorrà avere altri due figli per comporre un’intera squadra di calcio?!