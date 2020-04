Martina Colombari | L’ex Miss Italia sul Coronavirus: “Non è casuale”

Martina Colombari prova a tracciare un bilancio di questa quarantena ancora in pieno svolgimento. Lady Costacurta ha le idee chiare anche sul significato che il Coronavirus avrà nelle nostre vite.

Questo periodo verrà ricordato sui libri di storia per diverse particolarità: immagini, stati d’animo, aspettative, paure e gioie inattese. Il COVID-19 sta cambiando le nostre vite, se ne rendono conto anche coloro che hanno sempre avuto – almeno nel recente passato – più di qualche certezza. Martina Colombari, celebre per le sue apparizioni televisive, si è lasciata andare ad un bilancio sulle pagine del settimanale “Oggi”.

La situazione è complicata ma non è detto che da questo impasse non potremmo uscirne più consapevoli. È quello che si augura la Colombari che vive questa pandemia come un segnale particolare della natura nei confronti dell’uomo, seguendo anche le parole recentemente dette da Papa Francesco: “Abbiamo maltrattato la nostra casa comune, la natura non perdona mai”. La celebre showgirl ed ex modella ammette di condividere tale visione, nello specifico ritiene che la vita ci sta mettendo – nella maniera più brusca possibile – dinnanzi ai nostri errori.

Martina Colombari ammette: “Pandemia pegno per i nostri errori”

“Questa sorta di bavaglio che dobbiamo usare – dichiara la Colombari riferendosi alle mascherine precauzionali – forse ci insegnerà a comunicare meno e meglio. Magari diventeremo più autentici, chissà. Sarà possibile ascoltare di più, che non è male. Tutto ciò non è successo per caso: la vita ci sta dicendo che abbiamo sbagliato tanto”, conclude la Colombari.

Parole forti che assumono una certa rilevanza proprio perchè arrivano da chi, teoricamente, ha sempre fatto della serenità il proprio vessillo: rimettersi in discussione, anche dopo una vita piena – magari ricca di alti e bassi – vuol dire reagire con consapevolezza cercando di adattarsi al cambiamento.

Questo aspetto, relativo alla resilienza, a Martina l’ha insegnato anche e soprattutto il proprio compagno di vita: l’ex giocatore del Milan Costacurta. Gli sportivi sono abituati, tendenzialmente, a risalire la china convivendo con trionfi e sconfitte. Il fine resta sempre quello di riuscire a ripartire più forti di prima e con nuove motivazioni. Billy e Martina hanno un sentimento profondo, che ha dato vita ad una famiglia serena, da mandare avanti. Questo basta per vedere uno slancio in avanti in tutta questa situazione: il “tempo che rimane” della quarantena dovrà servire per prendere la rincorsa verso nuovi traguardi. Ascoltando di più, come si augura la Colombari stessa, la voce del nostro cuore senza sottrarci alle emozioni che i giorni avvenire regaleranno.

