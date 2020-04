Coronavirus | Christian Vieri durante un collegamento con Porta a Porta ha confidato che a causa della quarantena forzata è aumentato di peso, arrivando fino a 106 chili

Christian Vieri, come tutti noi comuni mortali, inizia a sentire il peso di questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia.

Il calciatore, durante un collegamento con Bruno Vespa a Porta a Porta, ha rivelato che a causa di questa situazione è aumentato di peso, arrivando ai 106 chili.

Vieri, che recentemente è diventato padre per la seconda volta, ha spiegato che fare il papà di due bambine piccole è altamente complicato. Per questo motivo si è dedicato, un po’ come tutti noi in questi giorni, ai piaceri della tavola.

“E’ più di un mese che siamo rinchiusi in casa con le nostre due bambine, che sono piccole” ha premesso Christian Vieri ingrassato durante la quarantena. “Ora peso 106 chili, ma non faccio altro che aumentare di peso tutti i giorni” ha proseguito. “Vorrei riuscire a tornare almeno a 95 chili, ma sono troppo pigro in questo periodo per mettermi a dieta o per fare esercizi” ha spiegato il calciatore.

Coronavirus | Bobo Vieri si sfoga sulla quarantena: “Non è facile”

Bobo Vieri ha precisato che purtroppo questo è un periodo non facile per tutti gli italiani, che rinchiusi in casa non fanno altro che mangiare. Tant’è che secondo un recente studio, nel nostro paese sono aumentate non solo le persone che soffrono di depressione ma anche quelle obese.

“Non è sicuramente un periodo facile per nessuno” ha spiegato Bobo Vieri, tra l’altro pare che la sua compagna voglia diventare di nuovo mamma. “In questo momento sto trascorrendo la quarantena con la mia famiglia a Milano” ha proseguito. “Siccome sono diventato papà per la seconda volta, avevo optato di restare qua ma non so se in futuro ci trasferiremo o meno. Ora è impossibile fare previsioni”

Visualizza questo post su Instagram Diretta time 📷📷📷📸📸📸📹📹📹🎥🎥🎥🎥🕹🕹🕹🕹📽📽📽📽🕰🕰🕰🕰 @n.ventola @leleadani 🕹🕹📽📽📽📷📷📷📸📸📸📹📹📹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieri) in data: 23 Apr 2020 alle ore 7:12 PDT

Dopo aver rivelato di essere ingrassato in quarantena, Bobo Vieri ha deciso di intrattenere i suoi fedeli sostenitori attraverso delle dirette su Instagram. Un modo come un altro per intrattenere, e intrattenersi, il pubblico che da sempre lo segue con affetto.