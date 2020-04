Bobo Vieri | Costanza vuole il figlio maschio, lui: “Son troppo vecchio”

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si godono i figli in quarantena. Manuela Arcuri – amica in comune – invoca il possibile arrivo di un maschio dopo due femmine in casa del bomber. La reazione dell’ex centravanti nerazzurro.

Christian Vieri, un papà bomber. L’ex giocatore di Inter, Milan e Lazio (fra le tante squadre in cui ha militato in carriera) ha appeso gli scarpini al chiodo da qualche tempo per dedicarsi alla famiglia. Il pallone, adesso, lo usa in casa per intrattenere con il sorriso Stella e Isabel: il frutto dell’amore sincero, maturo e profondo che nutre per l’ex velina Costanza Caracciolo.

Proprio con lei, Vieri, sta vivendo questi giorni di isolamento fra una risata, una coccola e qualche imprevisto. I due sono, infatti, spesso protagonisti di numerose dirette Instagram che reciprocamente fanno per intrattenere i followers in questo periodo complicato dal punto di vista storico e sociale: uno di questi collegamenti ha visto, addirittura, l’insediamento telematico di Manuela Arcuri. In tema di affetti e figli la showgirl e collega della Caracciolo ha lanciato la provocazione: “Bobo, adesso manca solo un maschio”, riferendosi alla famiglia da allargare dopo che il bomber ha già messo al mondo due splendide bambine.

Christian Vieri sul possibile figlio maschio: cosa pensa l’ex bomber

Tuttavia Bobo, al tris, per il momento, non ci pensa proprio: “No, basta, son troppo vecchio”, ammette ridendo l’ex attaccante. E la Caracciolo ribatte: “Tanto lo devo fare io”. Tra il serio e il faceto, la famiglia Vieri potrebbe allargarsi ulteriormente anche perchè Costanza è sembrata molto determinata nel suo intento. Le reticenze iniziali di Christian rischiano di vacillare davanti al fascino della modella e showgirl. La sola in grado di far capitolare un playboy come lui, dalla celebre reputazione dotato di un savoir faire e una protervia fuori dal comune.

A calmarlo, dunque, ci ha pensato Costanza: Vieri ha messo la testa a posto e il passato, oramai, non conta più. Anzi, spesso è motivo di ironia e divertimento: altra peculiarità che in casa dell’ex calciatore non manca mai. Ora che la Arcuri, suo malgrado, ha imbeccato l’argomento prole non resta che sperare nell’arrivo del primo maschio di famiglia: “É pieno di bimbe in casa”, ha incalzato l’ex nerazzurro. Motivo in più per non pensare che l’attività preferita di Bobo – dopo il pallone – sia finita qui.

Visualizza questo post su Instagram Buona pasqua a tutti 🐣🐣🐣. @costy_caracciolo 🐣🐣🐣 Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieri) in data: 12 Apr 2020 alle ore 9:49 PDT

