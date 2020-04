Andrea Damante | Andrea Denver ha rivelato cosa gli ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne prima del suo ritorno di fiamma con Giulia De Lellis

Andrea Denver, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è da sempre, come i più informati ricorderanno bene, amico di Andrea Damante.

I due, non di rado, sono soliti scambiarsi confidenze, anche piuttosto intime. Per questo motivo, il bel modello non è rimasto sorpreso quando ha scoperto del suo ritorno di fiamma con Giulia De Lellis, anzi. A tal proposito, il bel modello ha rivelato un retroscena su quanto l’ex tronista gli raccontava prima che riprendesse la relazione con l’esperta di tendenze. Che cosa ha raccontato?

“Andrea è sempre stato innamorato di Giulia” ha confidato Andrea Denver in diretta Instagram su Chi, che di recente ha raccontato anche inediti retroscena sul GF Vip. “Anche quando non stavano insieme, lui mi diceva che era ancora innamorato di lei” ha spifferato il modello.

Andrea Damante dopo il tradimento a Giulia De Lellis ha continuato ad amarla.

Andrea Denver commenta il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Andrea Denver, oltre ad aver rivelato il retroscena su Andrea Damante e Giulia De Lellis, ha anche ammesso cosa pensa del loro ritorno di fiamma, che tanto ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo.

“Sono molto felice che siano tornati insieme” ha ammesso Andrea Denver dopo il GF Vip. “Li vedo felici e sono contento per loro” ha proseguito il modello. “Anche lei, secondo me, è sempre stata innamorata di lui e ora stanno trascorrendo questa quarantena insieme” ha concluso il modello.

Manco a farlo apposta, tra l’altro, negli scorsi giorni, a proposito di quarantena, Damante ha commentato questi giorni con Giulia, confermando che senza di lei questo periodo sarebbe stato duro da affrontare.

Il ritorno di Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra aver convinto proprio tutti. O quasi. In molti continuano a criticare l’esperta di tendenze per l’uscita del suo libro.