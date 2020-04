Regina Elisabetta | Tanti auguri a Sua Maestà: oggi il 94° compleanno

L’inossidabile Regina Elisabetta festeggia il novantaquattresimo compleanno in una maniera molto diversa da solito, ma rimane la regina più amata (e temuta) di sempre.

Quest’anno non ci saranno festeggiamenti in pompa magna per il compleanno della Regina Elisabetta: anche il Trouping the Colors, la parata militare che si tiene ogni anno a Giugno in onore del compleanno del sovrano, è stata annullata per motivi di sicurezza.

La Regina non si trova nemmeno nella sua residenza ufficiale, dal momento che da qualche settimana si è spostata nel Castello di Windsor, dove per lo staff e per i suoi medici è più facile proteggere la sua salute e quella del Principe Filippo.

Naturalmente la Regina non ha ricevuto i familiari in questa giornata così particolare, dal momento che tutti i membri della Royal Family stanno rispettando la quarantena e anche William e Kate, dalla loro casa di Kensington Palace, stanno portando avanti la monarchia attraverso collegamenti sui social e video conferenze.

Sul profilo ufficiale Instagram di sua Maestà però sono comparse dei bellissimi video e moltissime storie che raccontano la vita della Regina Elisabetta e che mostrano delle rarissime immagini di lei bambina insieme alla Principessa Margaret e ai loro genitori.

L’ultimo messaggio ufficiale di Elisabetta, però, è molto triste.

Mostrarsi in pubblico, ricevere gli applausi e le ovazioni della folla sono il modo attraverso cui la monarchia britannica ed Elisabetta in particolare governano da sempre.

In un momento di enorme crisi sanitaria, economica e sociale come quella che il mondo sta attraversando, però, i sudditi della Corona Britannica dovranno rinunciare anche a fare gli auguri “di persona” alla loro sovrana.

Sulla pagina Instagram della Royal Family e sul sito web ufficiale della Regina Elisabetta sono state però diffuse le istruzioni per un regalo alla Regina: un invito a tutti i piccoli (e grandi) sudditi di Sua Maestà a rivolgere un pensiero e un piccolo regalo alla sovrana.

Le istruzioni riguardano la costruzione di una piccola scatola regalo, come quella che in un lontanissimo compleanno la piccola Elisabetta ricevette dalla sua nonna materna, la Regina Mary.

Qui invece si può curiosare tra le vecchie immagini di repertorio in cui la piccola Elisabetta gioca con Margaret.

Nel frattempo però, Elisabetta e Filippo non si mostrano al pubblico. L’ultima apparizione in video della Regina d’Inghilterra risale a pochissime settimane fa ed è considerata come uno degli eventi storici del Regno di Elisabetta, che in 68 anni ha dedicato un discorso ufficiale alla nazione (fuori dalle ricorrenze) soltanto cinque volte.

Addirittura, l’ultimo messaggio ufficiale scritto di propria mano dalla Regina, comprendendo sempre anche il nome del Principe Filippo, tocca le corde dolentissime della drammamatica sparatoria avvenuta in Canada, durante la quale hanno perso la vita ben 16 persone: è l’evento di questo tipo più grave dell’epoca moderna.

Elisabetta e Filippo hanno scritto un messaggio di cordoglio e vicinanza per le famiglie delle vittime, segno del profondissimo legame che lega la Famiglia Reale al Canada, che venne scelto anche da Harry e Meghan come “luogo di passaggio” nel loro allontanamento dalla famiglia reale.