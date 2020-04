Fare lo yogurt in casa è più semplice di quanto possiamo immaginare. Ecco il procedimento per riuscire a realizzare questo alimento sempre più essenziale nella nostra alimentazione.

Lo yogurt è entrato sempre di più a far parte della nostra alimentazione perché è un alimento buono, proteico e fa bene alla salute. Ricco di fermenti lattici aiuta anche il nostro intestino. E può essere utilizzato sia per una sana colazione o merenda sia per in alcune ricette.

Ottimo infatti nella torte per sostituire il burro e renderlo più leggero.

Forse non tutti lo sanno ma lo yogurt può essere anche mangiato anche dagli intolleranti al lattosio. Durante la fermentazione infatti il lattosio viene scisso in glucosio e galattosio.

Oggi proveremo a dare la ricetta per fare in caso lo yogurt senza la necessità di avere delle specifichi elettrodomestici. Ci cimenteremo a realizzare sia lo yogurt magro e quello intero.

Yogurt magro e intero fatto in casa, gusto e leggerezza

Ingredienti per lo yogurt magro

Yogurt magro naturale non zuccherato 6 cucchiai

Latte parzialmente scremato 1 l

Prendiamo un pentolino antiaderente e portiamo all’ebollizione il nostro latte parzialmente scremato. Spegniamo il fuoco e attediamo che arrivi a 37-38 gradi , controllando la temperatura con un termometro per alimenti. Eliminiamo la patina che si è formata sopra il latte .

A questo punto prendiamo 6 cucchiai di yogurt magro che avremo tenuto a temperatura ambiente. Aggiungiamo prima qualche cucchiaio di latte e iniziamo a mescolare bene. Dopo aggiungiamo tutto il latte restante. Prendiamo un vasetto ermetico grande, versiamo il nostro composto e sigilliamo bene il tutto.

Mettiamo il nostro vasetto in un luogo caldo da dove non lo muoveremo- Il luogo migliore per fare fermentare il nostro yogurt è il forno spento con la luce accesa. Lasciamo riposare e fermentare il nostro yogurt per 6-8 ore , fin quando avrà raggiunto a consistenza desiderata.

Riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti, dopo di che possiamo consumare il nostro yogurt. Possiamo conservarlo fino a 3 giorni in frigorifero. Per realizzare il successivo yogurt potremo usare 6 cucchiai di questo e ripetere la ricetta.

Ingredienti per lo yogurt intero

Latte intero 1

Yogurt intero naturale non zuccherato 6 cucchiai

Per realizzare lo yogurt intero dovremo utilizzare lo stesso procedimento. Cambieranno solamente gli ingredienti: invece di usare il latte parzialmente scremato e lo yogurt magro utilizzeremo quello intero. Il risultato sarà un composto più proteico e calorico.

Ultimo consiglio: conserviamo il nostro yogurt, ben chiuso, in frigorifero per 3-4 giorni al massimo.