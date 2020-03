Cosa cucino con lo Yogurt | 5 ricette video gustose e semplici da fare

Cosa cucino com lo Yogurt? Ecco 5 video ricette gustose, veloci e super semplici da fare a casa: un ingrediente dalle mille proprietà salutari – VIDEO

Lo yogurt è un alimento sano e leggero utilizzato spesso a colazione o come spuntino. In realtà è anche un ingrediente molto versatile, perfetto da utilizzare in cucina per ricette dolci ma anche per piatti salati: inoltre, lo yogurt è ricco di proprietà benefiche e può essere usato come rimedio naturale e cosmetico per la bellezza di pelle e capelli.

Inventato dai pastori turchi dell’Asia Centrale, lo yogurt ha una storia millenaria alle spalle e tantissime curiosità da raccontare: ne trovate alcune molto interessanti nell’articolo Le cose che non sapevi sullo yogurt.

Oggi esistono tanti tipi diversi di yogurt, tra cui ricordiamo quello intero, quello magro, quello bianco, quello alla frutta o ai cereali e lo yogurt greco.

In particolare, lo yogurt greco è più denso di quello classico ed è maggiormente utilizzato in cucina. Ciò non toglie che il semplice yogurt alla frutta sia perfetto per realizzare dolci da colazione soffici e leggeri!

Scopriamo insieme 5 video ricette a base di yogurt, per cucinare più spesso piatti che lo vedono protagonista indiscusso.

Cosa cucino con lo Yogurt | 5 ricette video da non perdere

1. PASTA CON YOGURT GRECO E ZUCCHINE

Per portare in tavola questo primo piatto veloce e leggero basta davvero poco: giusto il tempo di cottura della pasta! Il condimento a base di yogurt e zucchine, delicato e cremoso, è reso più sfizioso e saporito dall’aggiunta della pancetta.

2. SPIEDINI DI POLLO MARINATI ALLO YOGURT E CURRY

L’abbinamento tra pollo e curry è sempre vincente, a maggior ragione in questo secondo piatto dall’aroma esotico in cui alla marinatura della carne di aggiunge il tocco delicato e cremoso dello yogurt. Il risultato è da leccarsi i baffi!

3. FELAFEL CON HUMMUS DI CECI E SALSA ALLO YOGURT

Se amate i sapori mediterranei e insieme esotici della cucina araba, dovete assolutamente provare questa ricetta! Un antipasto speziato che trascinerà i vostri ospiti in atmosfere suggestive da moderna mille e una notte, da sgranocchiare sorseggiando un aperitivo, oppure da gustare dentro ad una morbida pita, assieme a tante colorate verdure di stagione, per una cena informale che piacerà a tutti. A rendere i felafel uno dei piatti mediorientali più conosciuti e apprezzati nel mondo è anche la semplicità e reperibilità dei suoi ingredienti, che fanno sì che queste croccanti polpette di ceci e spezie siano facilmente riproducibili anche al di fuori del luogo d’origine, da accompagnare con una salsa facile allo yogurt e un hummus superveloce.

4. MUFFIN ALLO YOGURT

Una ricetta facile e veloce per dei muffin golosissimi e super soffici, da gustare a colazione e a merenda senza troppi sensi di colpa. Il procedimento è davvero semplice: gli ingredienti vanno semplicemente pesati e amalgamati senza troppe difficoltà. Scegliete lo yogurt del vostro gusto preferito e provateli subito!

5. TORTA FREDDA ALLO YOGURT E FRUTTI DI BOSCO

Forse non avete ancora provato la nostra torta fredda allo yogurt, un delicato dessert dal gusto leggero arricchito con succosi frutti di bosco. Che siate esperti in cucina oppure no, non importa, questa delizia si realizza in un lampo e non necessita di forno né fornelli. La torta fredda allo yogurt diventerà il vostro dolce per eccellenza, divertitevi a testare i più golosi abbinamenti di sapore variando il gusto dello yogurt nella crema e guarnendo la torta con frutta fresca a piacere o una più raffinata coulis, gusterete ogni volta una torta nuova!