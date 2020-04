6 trucchi per valorizzare al massimo il tuo fondoschiena

Scopri le 6 cose che ogni donna dovrebbe sapere sul come valorizzare e far risaltare il suo lato B facendolo sembrare più tondo e alto.

Negli anni il modello di corpo femminile ideale è molto cambiato. Negli anni 50 le donne ideali avevano seno grande e lato b generoso e una vita sottile. Solo pochi anni fa le donne di tutto il mondo volevano assomigliare alle modelle magrissime che sfilavano in passerella pelle e ossa. La società attuale predilige non un corpo magro ma forte, modellato e curvo. Attualmente siamo più consapevoli di come condurre uno stile di vita sano e abbiamo sostituto il concetto di “dieta miracolosa”, con quello di “dieta equilibrata” ovvero mangiare in modo sano ed equilibrato facendo regolare attività fisica.

Ovviamente non tutte siamo state benedette dalla natura allo stesso modo. Alcune possono vantare di avere dei glutei perfetti alla J. Lo, mentre ad altre non resta chelagnarsi del loro fondoschiena troppo piatto. Ingiustizia? assolutamente NO!

Nessuno è perfetto ma qualsiasi imperfezione può essere trasformata in una risorsa: tutto ciò che devi fare è applicare metodi adeguati che trasformino in orgoglio ciò che pensavi fosse un difetto.

Ecco alcuni consigli utili per valorizzare le natiche in modo intelligente e naturale.

Trucchi per avere un lato b perfetto in modo naturale

1. Inizia all’interno e vedrai gli effetti all’esterno

Dobbiamo ricordare che la cosa più importante è la nostra salute. Se vuoi vedere i risultati, prima devi prenderti cura del tuo corpo all’interno. Ciò implica soprattutto una dieta sana ed equilibrata. Assicurati di mangiare ogni giorno cibi ricchi di proteine ​​e grassi sani, come frutta, verdura, semi, avena, pesce e latticini. D’altra parte, evita di consumare bevande gasate e zuccherate, carne rossa e grassi saturi che ti fanno sentire gonfia e rallentano il metabolismo.

2. Assumi integratori alimentari

Il cibo ricco di proteine ​​e vitamine è molto importante, quindi puoi aggiungere alla tua dieta quotidiana diversi integratori che ti aiutano a perdere peso e, allo stesso tempo, ad aumentare la massa muscolare. Alcuni degli integratori più efficaci sono: olio di cocco, spirulina (aiuta anche nell’anemia e nella demineralizzazione), magnesio e creatina. Ognuno dei supplementi di cui sopra è facilmente accessibile in qualsiasi farmacia, tuttavia, prima di prenderli è necessario consultare il proprio medico, perché, potrebbero individualmente dare qualche problema.

3. Esercizio fisico

Se desideri un corpo tonico, sano e scolpito, non puoi dimenticare di fare un pò di esercizio su base regolare. È molto importante trovare un’attività fisica che non solo ti faccia sudare e dimagrire, ma ti permetta anche di divertirti e di aiutarti a produrre endorfine, ormoni della felicità e del benessere. Prova a fare attività in diversi modi per esercitare il tuo corpo e lavorare diversi muscoli. Se non ti piace allenarti in palestra, iscriviti a lezioni di ballo, nuoto o yoga. L’importante è che tu ti senta bene e lo faccia con gioia, non come se fosse una tortura. Prova questa Sfida per i tuoi glutei | 3 esercizi per 30 giorni

4. Scegli i vestiti che evidenziano le tue curve

Se sei una donna alla quale piace stare in tuta tutto il giorno, dovresti pensare di cambiare un pò questa abitudine. Invece di indossare una tuta o quel maglione troppo ampio che ti piace così tanto, prova un vestito o un paio di leggings tipo jeans. Un altro modo ideale per sollevare un pò i glutei e “assottigliare” il corpo è indossare i tacchi. Vedrai quanto sarà bello il tuo corpo senza molto lavoro o denaro!

5. Non chinarsi

È molto importante che ti prenda cura della postura corretta del tuo corpo. Non commettere l’errore di chinarti, facendoti apparire più corta e perdere la forma del tuo corpo. Se conduci uno stile di vita sedentario o sei seduta per molte ore davanti ad un pc, ricorda di fare qualche pausa per allungare il corpo e prenderti cura della tua schiena! Concentrati anche sul modo in cui cammini. Cerca di tenere la testa alta senza alzare il collo o guardare in basso.

6. Creme idratanti

Dopo aver nutrito il tuo corpo, averlo esercitato e scelto i vestiti appropriati, è giunto il momento di prestare particolare attenzione ai cosmetici. Oggi possiamo scegliere tra una vasta gamma di creme, sia fatte in casa che commerciali, che ci aiutano a mantenere la nostra pelle in condizioni eccellenti. È meglio optare per creme naturali con ingredienti di origine vegetale. Ricorda che per ottenere i migliori risultati devi essere coerente e usarle almeno una volta al giorno.

Quelli che vi abbiamo descritto sono i modi più semplici e non invasivi per tonificare i glutei. Ma in alternativa puoi sottoporti a una procedura chirurgica per modellare i glutei. Chirurgicamente, nei glutei si può trapiantare il grasso, iniettare acido ialuronico o inserire protesi di silicone. Gli impianti sono molto popolari, anche se molto costosi e non puoi sederti per un’intera settimana.

Le procedure di chirurgia plastica sono purtroppo legate a un notevole rischio di ematoma, infezione o traslocazione degli impianti. Su Internet, ci sono molti video e foto agghiaccianti che mostrano i risultati di operazioni non riuscite. Quindi, se decidi di modellare i glutei ricorrendo alla chirurgia plastica, affidati ad una clinica comprovata e affidabile.

Con questi 6 consigli, in poche settimane, vedrai risultati spettacolari nel tuo corpo, e specialmente nella parte che attira più attenzione, cioè il lato B.