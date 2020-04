Barbara d’Urso | Yari Carrisi le augura di morire: web in rivolta

Su Instagram Yari Carrisi rivolge una frase durissima a Barbara d’Urso ma è un flop. In difesa della conduttrice scende in campo anche la sorella

Di tutta la famiglia, di solito, è quello più riservato ma oggi Yari Carrisi è il protagonista assoluto con un attacco violentissimo a Barbara d’Urso. Sul profilo Instagram di Al Bano e Romina è uscito un messaggio che più chiaro non poteva essere: “La D’Urso deve morire”.

Una story che rapidamente ha fatto il giro della rete diventando un tormentone.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara d’Urso si racconta ad Antonella Elia: la confessione su sua madre

Ma rispetto alle approvazioni, sono state molte più le critiche per una frase decisamente pesante. A difendere Barbarella è scesa in campo anche sua sorella Daniela, la maggiore di famiglia. Anche lei via social , con un altro post. Ha condiviso quello di Carrisi e poi gli ha risposto: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte”.

La conduttrice Mediaset invece ha replicato indirettamente. Si è limitata a condividendo le parole di Daniela aggiungendo l’hastag #sorelle. Ma sono stati molti a scendere virtualmente in campo al fianco della d’Urso, chiedendo spiegazione a Yari per quelle parole. Ancora più pesanti adesso, con tutto quello che l’Italia sta vivendo all’epoca del Coronavirus.

Yari attacca la d’Urso, Romina lo festeggia

Nessuno in realtà sa o riesce a spiegarsi i motivi di questo attacco frontale e di questo augurio così macabro. Il profilo è quello ufficiale di Yari Carrisi e lui, dopo il polverone suscitato dalla sua frase, sembra sparito almeno dai social.

Alla base dell’astio potrebbero esserci storie di famiglia e di rapporti. Quelli di Barbara con Al Bano ma soprattutto con Loredana Lecciso, più volte ospite da lei, sono ottimi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Naike Rivelli e Yari Carrisi: è finita

Con Romina Power invece non c’è mai stato un dialogo. E infatti l’ex moglie del cantante di Cellino spesso si fa intervistare da Mara Veniwer a Domenica In. In più nel recente passato la d’Urso ha anche detto che forse Romina non la considera all’altezza per concederle un’intervista.

In attesa di capire qualcosa in più, però, oggi per Yari Carrisi è anche il giorno del compleanno. Il secondogenito di Al Bano e Romina festeggia 47 anni e via social sono arrivati gli auguri della mamma. Sul suo profilo Instagram la Power ha postato un album di fotografie con i primi giorni di vita di Yari, anche accanto a Ylenia. “Mio dolce figlio, possa l’amore sempre circondarti, come nel giorno in cui sei nato”, ha scritto.