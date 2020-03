Fiocco rosa per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: è nata Isabel

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno annunciato la nascita della piccola Isabel. Per la coppia, la nuova arrivata, è la secondogenita



In un periodo così delicato a causa dell’emergenza di Coronavirus, apprendere di una nuova vita venuta al mondo, è sempre una bella notizia. E questa volta, è toccato a Bobo Vieri e Costanza Caracciolo annunciare il lieto evento. La coppia, attraverso i social, ha comunicato la nascita della piccola Isabel. L’ex calciatore, in occasione dell’arrivo della sua secondogenita, sorellina di Stella, nata sempre dalla relazione con l’ex velina, ha riservato alla piccolina e alla sua compagna una dedica accorata. Indubbiamente questo è un momento magico per la coppia, che grazie a questo arrivo in famiglia può vivere la quarantena in maniera più spensierata e sicuramente felice.

Bobo Vieri di nuovo papà | Costanza Caracciolo ha messo al mondo la piccola Isabel

È ufficiale: Bobo Vieri è diventato di nuovo papà. Costanza Caracciolo ha appena messo al mondo la piccola Isabel e a comunicare la notizia ci hanno pensato direttamente i neo genitori attraverso i loro Social. I due, che condividono un sentimento profondo già da un po’ di tempo, lo scorso anno hanno deciso di sposarsi in gran segreto.

Per Costanza e Bobo si tratta della seconda figlia, dal momento che dal loro amore è nata già Stella, la loro primogenita. La coppia tempo fa aveva già annunciato tramite i loro canali social il fatto che presto sarebbero diventati genitori bis e ora hanno condiviso con i loro followers l’anelato arrivo della loro piccolina.

È indubbio che l’arrivo di un bambino rappresenti sempre un motivo di grande giubilo, ma in un’occasione così delicata e così particolare come quella che stiamo vivendo ora, una nascita rappresenta un valore aggiunto e consente a chi può gioire di questo lieto evento, di mettere in stand by, almeno per un po’ l’ansia e l’angoscia che chi più e chi meno in questa situazione di emergenza.

Gli auguri più grandi vanno alla famiglia Vieri/Caracciolo, che grazie all’arrivo della piccola Isabel ha regalato un momento di spensieratezza a tutti.

Gina D’Antonio