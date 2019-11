Costanza Caracciolo | Dedica alla figlia Stella per il compleanno

Costanza Caracciolo commuove: la meravigliosa dedica alla figlia Stella per il suo primo compleanno. La reazione di Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo mamma innamorata della sua piccola Stella. In occasione del primo compleanno della sua bambina, l’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato la foto che vedete qui in alto insieme a parole ricche d’amore, tipiche di una mamma. Papà Bobo Vieri, invece, per il momento, non ha ancora reso pubblici i suoi auguri alla figlia Stella.

Costanza Caracciolo: “ Ti amo tanto mia dolce piccola Stella…

Buon primo compleanno amore mio”

Felice, serena e innamorata di Stella, Costanza Caracciolo ha voluto condividere con i suoi fans un giorno così speciale come il primo compleanno di sua figlia che, da quando è nata, ha cambiato la sua visione della vita rendendo tutto più bello.

“Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina…

Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica , sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te… Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella…

Buon primo compleanno amore mio”.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti da Costanza da amici e colleghi. “Piccola Stella, come vola il tempo. Auguri”, scrive Elena Santarelli. “Auguri Stellina”, scrive Maddalena Corvaglia mentre Federica Nargi, amica ed ex velina insieme a Costanza, commenta – “auguri splendore“. “Grazie di cuore veramente a tutti voi”, ha risposto la Caracciolo che potrebbe presto allargare la famiglia.

Secondo alcuni rumors, infatti, Costanza Caracciolo e Bobo vieri sarebbero in attese del secondo figlio. Per ora, però, nulla è stato confermato e nel frattempo, innamorati e felici, Bobo e Costanza si festeggiano il primo compleanno di Stella.

