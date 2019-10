Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis: dopo Stella, un’altra bimba

Cicogna in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che diventeranno presto genitori bis: dopo Stella, la coppia avrà un’altra figlia femmina.

Seconda cicogna in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Genitori innamorati della figlia Stella, nata un anno fa, hanno deciso di allargare la famiglia. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, infatti, la Caracciolo sarebbe incinta del secondo figlio.

Innamorati e felici, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo non nascondo la gioia di aver formato insieme una famiglia. La nascita della piccola Stella, arrivata dopo il dolore per la perdita di un figlio, ha unito ancora di più Vieri e Costanza Caracciolo che sognano di allargare la famiglia. Quel sogno potrebbe realizzarsi presto. Stando a quello che scrive il settimanale Chi, infatti, l’ex velina di Striscia la notiza sarebbe incinta. La Caracciolo avrebbe superato il terzo mese di gravidanza e aspetterebbe un’altra bambina che andrebbe a fare compagnia a Stella.

La coppia, per il momento, non ha confermato, ma neanche smentito. Sui rispettivi profili social, infatti, sia l’ex calciatore che l’ex velina non hanno scritto nulla sulla notizia. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, però, la coppia aveva confermato la volontà di dare presto un fratellino o una sorellina a Stella.

“La mia vita è molto migliore rispetto a prima. Siamo già al lavoro per un altro figlio”, ha raccontato Vieri a Silvia Toffanin mentre la Caracciolo ha spiegato quanto abbia fatto bene a Vieri la nascita di Stella – “Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile, lo ha migliorato molto come uomo, l’arrivo di questa bimba. Starei ora a guardarli mentre giocano: insieme sono stupendi”.

Dopo essere diventati genitori per la prima volta ed essersi sposati in gran segreto, Vieri e Costanza Caracciolo sono pronti per allargare la famiglia?

