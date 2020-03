Se avete voglia di frittata, ma non dei soliti gusto, ecco la ricetta giusta per voi, la frittata saporita con salsiccia secca e asparagi ha un gusto deciso e un sapore intenso

La frittata saporita con salsiccia secca e asparagi è la perfetta espressione di due grandi prodotti italiani. Un secondo piatto semplice ma molto gustoso, ideale per mettere d’accordo tutti, ideale anche per fare mangiare le verdure verdi ai bambini.

La salsiccia secca è un prodotto ancora poco utilizzato nelle nostre cucine. É a base di carne suina, ha una stagionatura che può arrivare fino a tre mesi ed è anche ricca di gusto Un sapore intenso, perfetto da accostare al gusto più neutro degli asparagi che oltre tutto danno anche poche calorie.

Ingredienti (per 4 persone):

6 uova

250 g asparagi selvatici

1 salsiccia secca

3 cucchiai pecorino

2 cucchiai olio di oliva

sale

pepe

Preparazione: Frittata saporita con salsiccia secca e asparagi, ricetta facile

Questa frittata saporita con salsiccia secca e asparagi può essere conservata anche per 2-3 giorni in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico ed è buonissima anche fredda d’estate.

Partite lavando gli asparagi, quindi asciugateli con la carta da cucina e pelate i gambi. Tagliate gli asparagi a pezzetti non lunghi più di 1 centimetri arrivando fino alla parte ancora morbida. Con quello che avanza potrete poi preparare un buon brodo.

A parte spellate la salsiccia, tagliatela a strisce seguendo il senso della lunghezza e poi a tocchetti. In una ciotola rompete le uova, aggiungete il pecorino e il sale (senza esagerare, assaggiate il pecorino per capire quanto è sapido). A quel punto cominciate a sbattere con la forchetta oppure una frusta a mano fino ad ottenere un composto spumoso.

Scaldate l’olio in una padella antiaderente, poi aggiungete gli asparagi facendoli andare a fiamma bassa per 5-6 minuti. Poi unite la salsiccia e lasciate cuocere, sempre a fiamma bassa per altri 5 minuti. Solo a quel punto versate nella padella anche le uova sbattute e lasciate amalgamare tutti gli ingredienti.

A quel punto avete tutto e potete far cuocere la frittata- Lasciatela cuocere a fuoco basso con un coperchio per qualche minuto prima di girarla. Usate il coperchio, oppure un piatto grande. Un colpo secco e poi fatela scivolare di nuovo in padella.

Altri 5 minuti, lasciando la padella scoperta a fiamma bassa e potrete servire la vostra frittata saporita con salsiccia secca e asparagi.