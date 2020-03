Coronavirus | L’aceto bianco è efficace per disinfettare le superfici?

Per pulire e disinfettare le varie superfici della casa contro il Coronavirus esistono prodotti naturali efficaci? L’aceto bianco è utile?

Per limitare la diffusione di covid-19, responsabile di una pandemia globale, i governi hanno messo in atto alcuni gesti barriera e chiesto a tutti i cittadini di attenersi ad essi. La misura principale del contenimento del Coronavirus riguarda l’isolamento e la quarantena. Sotto il motto di #ioresto a casa le persone si impegnano ad uscire solo in caso di necessità e di evitare saluti e abbracci anche nei riguardi di conoscenti tenendosi a distanza di almeno un metro gli uni dagli altri.

Quando si torna a casa bisognerebbe lavarsi immediatamente le mani e farlo nuovamente tutte le volte che si va in bagno, si tocca del cibo, dei pacchi consegnati dal corriere e così via.

Per chiarire quali sono i gesti corretti per tenere lontano il Coronavirus dalla propria casa il National Institute of Health ha stilato una lista di 15 gesti che sembrano banali ma che spesso sottovalutiamo: 15 azioni efficaci contro il coronavirus da fare a casa ogni giorno.

Tra queste misure barriera emerge l’importanza di pulire e disinfettare le superfici all’interno della casa in considerazione del fatto che uno studio americano recente afferma che il coronavirus potrebbe sopravvivere su diverse superfici, come rame, cartone o plastica, da ore a giorni. Coronavirus | quanto resiste il virus sulle superfici | lo studio USA

L’aceto bianco può essere usato come disinfettante contro il coronavirus?

Anche se per la pulizia della casa utilizziamo solitamente prodotti naturali, rispettosi del pianeta e della nostra salute e che riteniamo molto validi come il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco, come è meglio comportarsi in tempi di Coronavirus? Possiamo continuare a detergere la casa utilizzando le normali pratiche gieniche o sarebbe meglio apportare alcune modifiche?

L’ Oms consiglia di utilizzare la candeggina per disinfettare le superfici poichè è stata già testata in ambito di altre epidemie quali l’Ebola ed è risultata essere un’efficacie virucida. Se vuoi approfondire l’argomento: Coronavirus | La candeggina disinfetta la casa e uccide il virus?

Al contrario l’aceto bianco non sarebbe efficace contro il coronavirus, non essendo un prodotto virucida non è raccomandato in caso di epidemia.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha specificato che “esistono disinfettanti chimici che possono uccidere il Covid-19 sulle superfici. Questi includono disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.”

Inoltre l’OMS raccomanda di non usare la candeggina per l’igiene personale e di aereare gli ambienti subito dopo il suo utilizzo poichè è irritante.

Per finire ricordarsi sempre di pulire la superfice che si vuole disinfettare prima con un sapone neutro e poi con la candeggina. Secondo il sito web Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se la superfice è sporca, lo sporco potrebbe impedire che i germi vengano uccisi e continuerebbero a contaminare l’ambiente.