Uomini e Donne | Tina Cipollari ha spiazzato Gianni Sperti su Instagram affermando che dopo la fine della quarantena sarà pronta a massacrarlo

Uomini e Donne da questa settimana è ritornato sul piccolo schermo degli italiani, causando un certo malcontento tra il pubblico del piccolo schermo che purtroppo, in maniera del tutto inevitabile, si è ritrovato di fronte ad un format completamente diverso rispetto a quanto è abituato.

Dopo la fine della puntata, i due storici opinionisti hanno però intrattenuto, forse in maniera involontaria, i telespettatori sui rispetti profili social. Che cosa è successo?

Gianni Sperti, che ha anche messo in guardia Gemma Galgani, ha chiesto ai suoi fan su Instagram quale sarà la prima cosa che faranno non appena finirà la quarantena. Tra le tante risposte ricevute, ovviamente, non poteva mancare quella di Tina Cipollari. Che cosa ha detto la vamp al suo collega?

“La prima cosa che farò sarà quella di farmi fare un’autocertificazione soltanto per venire a massacrarti!” ha scritto Tina, ma la risposta di Gianni non è di certo tardata ad arrivare. “Chi disprezza, vuol comprare!”

Il botta e risposta di Gianni Sperti e Tina Cipollari dopo Uomini e Donne ha divertito tutto il pubblico del piccolo schermo.

Gianni Sperti dopo Uomini e Donne si sfoga: “Mi manca tanto!”

Gianni Sperti, dopo aver concluso il simpatico siparietto con Tina Cipollari di Uomini e Donne, ha raccontato a tutti gli utenti della rete anche quello che farà lui una volta terminato questo periodo di quarantena forzato.

L’opinionista di Maria De Filippi ha dichiarato di avvertire, come molti italiani che sono stati costretti a separarsi della propria famiglia, la mancanza dei suoi genitori. Per questo motivo non vede l’ora di raggiungerli.

“Sento molto la mancanza della mia famiglia” ha rivelato il collega di Tina Cipollari, che gli scorsi giorni ha sbottato su Instagram. “Non appena tutto questo sarà finito, andrò da loro a Pulsano” ha subito chiarito. “Non vedo l’ora di riabbracciarli e di camminare per le strade del mio paese” ha concluso l’opinionista.

Gianni Sperti e Tina Cipollari riescono a strappare un sorriso al loro pubblico anche quando non sono in onda.