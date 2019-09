Astrologia: ecco il cambiamento che devi fare per essere felice

Astrologia: ecco il cambiamento che devi fare per essere felice a partire dal tuo segno zodiacale

A volte la felicità è solo un cambiamento. Spesso richiede che uno esca dalla sua zona di comfort e che si purifichi da tutte le idee preconcette. Per muoversi verso l’armonia, è importante mostrare rigore e perseveranza. Secondo l’astrologia, ogni segno deve cambiare le abitudini per essere felice.

“L’uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli” Questa citazione del saggio Confucio spiega che la felicità è legata a una serie di piccoli sforzi.

Secondo le configurazioni celesti, ogni segno deve apportare un cambimento per raggiungere la felicità.Scopri cosa dovresti cambiare tu.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Oroscopo CLICCA QUI

Ecco cosa devi cambiare se vuoi essere davvero felice

Ariete

Per essere felici, i nativi di questo segno devono cambiare l’idea che fanno di se stessi. La loro mancanza di fiducia spesso impedisce loro di assaporare le loro piccole vittorie. Se imparano a fidarsi l’uno dell’altro, l’Ariete potrebbe raggiungere altezze inaspettate.

Toro

Per conoscere la felicità, i nativi di questo segno di terra devono imparare a sbarazzarsi dei legami tossici. Eliminare l’ambiente circostante dalle persone dannose potrebbe essere il primo passo verso la felicità. Il Toro gioverebbe tagliando tutte le richieste contrarie ai loro principi.

Gemelli

Gli unici ostacoli alla felicità dei Gemelli sono le loro aspettative eccessive. I nativi di questo segno trarrebbero beneficio dal ritorno all’essenziale, essendo più grati. Se coltivano più gratitudine per l’Universo, saranno testimoni di veri miracoli.

Cancro

Sono così pessimisti che sono costantemente impantanati in una spirale di negatività. I nativi di questo segno trarrebbero beneficio dall’interruzione per soffermarsi su ciò che potrebbe andare storto per vivere pienamente il momento. Uno stato d’animo positivo è la chiave della loro felicità.

Leone

L’unico ostacolo alla felicità del leone è la loro mancanza di coerenza. Sono così dispersi che lottano per raggiungere i loro obiettivi. Trarrebbero beneficio dall’essere più determinati.

Vergine

I nativi di questo segno sono sclerotici per la loro mancanza di entusiasmo. La loro negatività influisce seriamente sull’avanzamento dei loro progetti e delle loro relazioni.

Bilancia

La Bilancia desidera disperatamente l’indipendenza finanziaria. Per superare la loro costante ansia, i nativi di questo segno dovrebbero moltiplicare le loro fonti di reddito investendo in attività redditizie.

Scorpione

I nativi di questo segno sono vittime dei loro colpi di sangue. Per essere in armonia con i propri cari, gli Scorpioni dovrebbero imparare a canalizzare le proprie emozioni. Il loro comportamento odioso a volte può compromettere le loro relazioni.

Sagittario

La mancanza di iniziativa del Sagittario è la causa della loro incapacità di felicità. Trarrebbero beneficio dall’agire piuttosto che passare la maggior parte del loro tempo a sviluppare strategie.

Capricorno

La paranoia dei nativi di questo segno è una vera fonte di ansia. Se smettono di pensare che tutti stiano cercando di far loro del male, possono finalmente concentrarsi sulla loro realizzazione.

Acquario

I nativi di questo segno sono spesso riluttanti a lasciare la loro zona di comfort. Tuttavia, osando correre rischi possono prosperare.

Pesci

Vittime della sindrome dello specchio, i Pesci spesso rimodellano il passato. Quest’ultimo trarrebbe beneficio dal mostrare capacità di ripresa per andare avanti.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI