Polpette senza carne | 2 ricette da preparare con pochi ingredienti

, impanate le polpette e adagiatele su un piatto. Fate riscaldare l’olio in una padella, quando sarà caldo, immergete le polpette, un pò alla volta. In alternativa potete cuocere in forno a 180° per mezz’ora.

Non troppe altrimenti si raffredda l’olio, non appena saranno cotte, toglietele e adagiate su un vassoio con carta assorbente, così da eliminare l’olio in eccesso. Si consiglia di conservare in frigo per un massimo di 12 ore, oppure consiglia di congelarle crude per circa un mese, ma solo se gli ingredienti sono freschi.