Alchimista, chi è il corteggiatore di Giovanna Abate: 26enne sportivo, sorprendente. Il ragazzo potrebbe essere noto al pubblico di Uomini e Donne.

Giovanna Abate, insieme a Gemma Galgani, è stata la protagonista del nuovo format di Uomini e Donne basato sulle chat. Oltre ad aver avuto la possibilità di rivedere Sammy Hassan e Alessandro Graziani con cui aveva cominciato una conoscenza prima della sospensione per coronavirus, Giovanna ha chattato con alcuni pretendenti tra i quali spicca Alchimista che è riuscito immediatamente a conquistare le sue attenzioni, ma chi è davvero Alchimista?

A quanto pare potrebbe essere un volto noto al pubblico di Uomini e Donne.

Alchimista, chi è il corteggiatore di Giovanna Abate: i messaggi a Uomini e Donne

Uomini e Donne torna in onda con il format classico nel corso del quale Giovanna Abate, finita nella bufera per alcune cose dette a Sammy Hassan, potrebbe avere la possibilità di vedere i corteggiatori con cui ha chattato. Tra tutti, ad aver incuriosito in modo particolare la tronista è l’Alchimista che le ha scritto una serie di messaggi che hanno colpito la Abate.

“Oggi ho 26 anni e mezzo abbondanti ma me ne sento addosso di più. Negli ultimi 3 anni ho vissuto e lavorato tra Formentera (2 volte), Milano e Firenze. Tutto questo mi ha arricchito e insegnato tanto, mi ha messo di fronte ai miei limiti e alle mie insicurezze; obbligandomi a trovare la forza per andare avanti comunque senza scuse. Ho imparato a conoscermi, apprezzarmi e accettare i miei difetti. La situazione attuale ha bloccato e rimandato i miei piani, mi sento un po’ come un leone in gabbia”.

“In tutto questo, cerco l’amore? No. “Cercare” è il verbo meno azzeccato da associare all’amore. Sì, mi vorrei innamorare davvero. Sono single da più di due anni e mezzo e non ho voglia di perdere tempo, di dare pezzi di me senza un vero senso. Faccio fatica, ne deve valere la pena. La donna che immagino al mio fianco deve essere la mia complice e migliore amica, ma soprattutto devo avere tanta stima di lei. Avere stima del suo modo di pensare, ragionare e agire, avere stima del suo cervello. Avere a fianco una persona con interessi concreti e un carattere forte, che mi sappia tenere testa. So bene cosa voglio e so ancora meglio cosa non voglio. Avrai la testa nel pallone perché ho scritto mille parole senza seguire un filo logico. Ho scelto volutamente di seguire la pancia e il cuore senza alcuno schema”.

“Mi piaci, sei una giusta, mi intrighi. Secondo me dietro quegli occhi meravigliosi c’è tanto tanto da raccontare e scoprire. Credo, e questa è una mia sensazione, anche tanto dolore e sofferenza. Esteticamente per me sei da “boom”, ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti”.

Secondo le talpe del Vicolo delle News, dietro l‘Alchimista ci potrebbe essere Angelo che si era presentato a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna. Angelo aveva detto di avere 26 anni e di essere un tipo sportivo. Secondo il Vicolo, inoltre, ci potrebbe essere un altro indizio che porterebbe verso di lui: Giovanna aveva dichiarato che, esteticamente, non aveva avuto quel “boom” che aveva provato nei confronti di altri corteggiatori. La parola “boom è stata poi usata dallo stesso Alchimista. Sarà, dunque, Angelo il misterioso corteggiatore di Giovanna?