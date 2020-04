Uomini e Donne | Maria De Filippi ritorna con il suo format originale e dice addio alla versione ai tempi del coronavirus. Il Trono Classico e il Trono Over andranno in onda dal 4 maggio, ma con qualche modifica

Uomini e Donne è pronto a tornare al suo format originale a partire dal 4 maggio. L’annuncio arriva direttamente dalla piattaforma Tv Blog, che informa il popolo del web del ritorno alla versione “classica” del dating show di canale 5.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi si sfoga: “Ho fatto una brutta fine”

Maria De Filippi, che è pronta a lanciare anche un nuovo format di Amici, riporterà il Trono Classico e Over di nuovo sul piccolo schermo grazie all’avvio della fase 2 ufficializzata al Premier Conte nelle scorse ore.

Uomini e Donne torna con il suo format originale il 4 maggio, anche se in maniera inevitabile si è costretti a riportare al programma alcune modifiche. Ecco cosa cambierà.

Uomini e Donne | Le nuove misure adottate da Maria De Filippi il 4 maggio

Uomini e Donne tornerà negli studi Elios di Roma, ma prima Gemma Galgani e Giovanna Abate dovranno incontrare i loro corteggiatori virtuali e scegliere se proseguire o meno la conoscenza in questa nuova fase della trasmissione, qualora dovessero rivelarsi davvero interessate a loro, e non solo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Nicole Mazzocato: “Discriminata dopo il Trono Classico”

Come anticipato, si ritorna in studio ma non ci sarà il pubblico e si dovranno rispettare tutte le misure di sicurezza possibili. I protagonisti del Trono Classico e Trono Over, di recente tra l’altro un’ex dama del parterre femminile ha attaccato Maria De Filippi, almeno per il momento viste le norme in vigore dal 4 maggio, saranno soltanto quelli provenienti dal Lazio, visto che è impossibile potersi spostare tra le regioni.

Almeno per il momento, quindi, in studio non ci saranno Barbara De Santi e Armando Incarnato, tra i più famosi del parterre.

Con il passare dei giorni, e con le relative modifiche ai dpcm, si proverà a far tornare in studio anche i protagonisti del programma provenienti dal sud Italia. Discorso un po’ diverso per quelli provenienti dal nord, che al momento rimane la zona più colpita dal coronavius.