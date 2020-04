Trono Over | Angela Di Iorio, ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne, si è duramente scagliata contro Maria De Filippi accusandola di divertirsi nell’assistere alle scene di bullismo nella trasmissione.

Chi si ricorda di Angela Di Iorio al Trono Over? L’ex dama di canale 5 non è passata di certo inosservata durante il suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Angela cercava un uomo benestante, che fosse in grado di permetterle un certo tenore di vita, ma non le andò benissimo. In quanto a causa dei continui litigi in studio, scelse di abbandonare la trasmissione.

Ora a distanza di qualche anno, Angela è tornare a parlare di quel periodo, attaccando proprio la padrona di casa Maria De Filippi. Che cosa ha detto?

“Premetto che adoro Maria e che nonostante tutto quello che ho provato in studio non riesco ad odiarla” ha premesso l’ex di Uomini e Donne intervistata da MeteoWeek nei confronti della padrona di casa, che sta per tornare in tv con Amici Speciali. “Ma una cosa non riesco a perdonarle: quando ha riso mentre io piangevo” ha proseguito la dama. “Lei si diverte vedendo il bullismo che Gianni e Tina fanno sulle signore del parterre” ha aggiunto. “Non lo trovo un buon esempio”.

Angela Di Iorio ha attaccato Maria De Filippi dopo il Trono Over, anche se non ha nascosto che le piacerebbe avere un nuovo confronto con lei.

Angela Di Iorio del Trono Over di Uomini e Donne: “Gemma? E’ una marionetta”

Angela Di Iorio non è risparmiata nemmeno nei confronti dei due storici opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma nemmeno sull’indiscussa protagonista del Trono Over, Gemma Galgani.

La dama ha confidato di ritenere Gemma una vera e propria marionetta nelle mani degli autori. Quest’ultimi, tra l’altro, sarebbero maggiormente predisposti a creare lo show e non l’amore tra i protagonisti del programma.

“Più volte mi sono scontrata con Gemma nel corso delle puntate a cui ho preso parte” ha premesso Angela contro Gemma di Uomini e Donne, che di recente è stata presa in giro da Occhi Blu. “E’ una marionetta nelle mani degli autori, fa tutto quello che vogliono loro” ha proseguito. “Nei suoi confronti provo soltanto tanta pena e tenerezza” ha concluso.

Angela ha deciso di levarsi qualche sassolino nella scarpa anche nei confronti di Gianni e Tina al Trono Over, stroncando il loro atteggiamento all’interno del programma di successo di canale 5.

“Tina, nonostante sia stata cruda con me, non nascondo che mi abbia fatto divertire” ha commentato Angela Di Iorio di Uomini e Donne. “Gianni invece no” ha proseguito la dama del parterre femminile. “E’ stato esagerato, mi ha offesa ripetutamente” ha continuato. “Ma lo comprendo, vuole fare gli interessi dell’azienda e per questo si comporta da padrone” ha concluso la dama, che è rimasta parecchio scottata dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Angela Di Iorio non sembra aver dubbi: non rifarebbe mai il Trono Over di Uomini e Donne. Il programma, la nuova versione ai tempi del coronavirus tra l’altro non ha convinto il pubblico del piccolo schermo di canale 5, le ha causato fin troppe lacrime e per questo motivo non ne conserva un buon ricordo.