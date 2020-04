Adriana Volpe, durante una diretta su Instagram con Andrea Montovoli, ha commentato la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nata al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, dopo la fine del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia al Grande Fratello Vip, non di rado sceglie di tenere compagnia ai suoi fan attraverso delle dirette Instagram. Questa volta la conduttrice ha scelto di intrattenere il suo pubblico attraverso un collegamento con Andrea Montovoli, con cui ha condiviso parte di quest’esperienza prima che lui scegliesse di abbandonare in maniera definitiva il reality show di Alfonso Signorini su canale 5, affermando di aver concluso il suo percorso e di non poter più dare niente alle dinamiche del gioco.

Durante il corso di questa diretta, Adriana, che di recente ha rivelato un retroscena su Pechino Express, ha commentato la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che ha appassionato il pubblico del piccolo schermo e non solo. I due, da quando hanno terminato l’esperienza nella casa, non hanno potuto ancora viversi la loro storia in quanto sono bloccati in due città diverse a causa della quarantena.

“Loro due sono belli con il sole, con quegli occhi blu” ha premesso Adriana Volpe su Paolo e Clizia dopo il Grande Fratello Vip. “Sono di una bellezza assurda, però al momento sono alquanto bloccati” ha proseguito. “Non possono vedersi a causa della quarantena, ma speriamo che il lockdown possa finire presto” si è augurata la conduttrice. “Sono convinta che appena si rivedranno saranno come due ventose” ha aggiunto ironica.

Adriana Volpe, oltre a commentare la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia dopo il GF Vip, ha confidato al suo compagno di viaggio che molto presto lei ritornerà sul piccolo schermo degli italiani con un programma tutto suo. Anche se, almeno per il momento per motivi contrattuali, non può svelare di cosa si tratta e quando tutto questo sarà disponibile ai telespettatori.

“Presto tornerò in tv con programma tutto mio, ma molto presto” ha confidato Adriana Volpe sul suo ritorno tv, che di recente ha anche rivelato perché lei e suo marito si sono momentaneamente separati. “Non posso ancora dirvi nulla a riguardo, ma fidatevi che sarà molto presto” ha rassicurato la conduttrice.

“Andrea” ha poi aggiunto la conduttrice riferendosi ad Andrea Montovoli del Grande Fratello Vip. “Quando potrò rivelare di cosa si tratta, ti prometto che sarai il primo a saperlo” ha rassicurato la conduttrice, che sembra aver ufficializzato il debutto in Mediaset.

Adriana Volpe su Instagram, come sempre, è pronta a intrattenere il suo pubblico che è costretto, come tutti, a restare a casa. In questo modo la conduttrice, tra l’altro di recente suo marito ha sbottato sui social, e i suoi telespettatori si tengono compagnia in questi giorni.