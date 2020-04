Uomini e Donne | Nicole Mazzocato ha rivelato, attraverso un commento lasciato su Instagram, di aver subito discriminazioni nel campo lavorativo per aver partecipato al Trono Classico

Nicole Mazzocato è nota al pubblico del piccolo schermo per aver presto parte al Trono Classico di Uomini e Donne, dove ricopriva il ruolo di corteggiatrice di Fabio Colloricchio.

L’ex corteggiatrice, attraverso un commento su Instagram lasciato sotto un post di Trash Italiano, replicando ad alcuni utenti della rete, ha rivelato di essere stata vittima di alcuni episodi di discriminazione nell’ambito lavorativo a causa della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi si sfoga: “Ho fatto una brutta fine”

“Prima di prendere parte al Trono Classico avevo lavorato, piccoli ruoli, in alcune fiction perché ho studiato per ben 5 anni all’Accademia” ha premesso l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, che non molto tempo fa i due sono stati intervistati a Rivelo.

“Dopo aver partecipato al programma, la mia vita lavorativa in quel ramo si è alquanto complicata” ha ammesso. “Purtroppo il cinema, la fiction e il teatro non ammettono personaggi che provengano dai reality o da questo tipo di programmi” ha proseguito. “A meno che tu non lavori per mezzo di amici o spinte, ma sono cose che non tollero” ha aggiunto.

Nicole Mazzocato è stata discriminata per aver fatto Uomini e Donne. Per questo motivo le impedirebbero di lavorare nel mondo del cinema e della fiction.

Nicole Mazzocato dopo Uomini e Donne: “Prima o poi tornerà la meritocrazia”

Nicole Mazzocato ha confidato questo triste retroscena riguardante la sua carriera artista, ma nonostante tutto l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne non perde la speranza, convinta che prima o poi riuscirà a realizzare il suo sogno nel cassetto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Valentina Dallari furiosa con Junior Cally | “Sparito nel nulla”

“Prima o poi sono convinta che ritornerà la democrazia” ha confidato Nicole Mazzocato di Uomini e Donne, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad un triste sfogo. “Me lo auguro e vi do un consiglio” ha aggiunto. “Smettetela di fare di tutta un’erba un fascio” ha consigliato l’ex di Fabio Colloricchio.

“Non tutte le persone che prendono parte a questo tipo di programmi sono ignoranti o non hanno una cultura alle spalle, parlando così non fate altro che sembrare limitati”.

Visualizza questo post su Instagram Non fidatevi delle apparenze..🤣 #donne Un post condiviso da Nicole M (@nicolemazzocato) in data: 22 Apr 2020 alle ore 5:52 PDT

“Pare quasi che non riusciate a vedere oltre il vostro naso” ha concluso amareggiata Nicole Mazzocato del Trono Classico.