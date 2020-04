Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico, nelle scorse ore si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram in merito a questi giorni di quarantena forzata

Lorenzo Riccardi è uno degli opinionisti più amati del Trono Classico di Uomini e Donne. Anche se purtroppo non è stato richiamato da Maria De Filippi per prendere parte a questa nuova versione del format ai tempi del coronavirus.

Per questo motivo, l’opinionista trascorre gran parte della sua quarantena in compagnia dei suoi fan. Qualche ora fa, infatti, si è lasciato andare ad un lungo sfogo in merito a questi giorni in cui si è costretti a restare a casa onde evitare il contagio.

“Guardatemi, mi stanno crescendo di nuovo la barba e i capelli” ha osservato Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, che di recente ha parlato anche del suo possibile ritorno al Trono Classico. “Non so più cosa fare durante il giorno. Sono perfino arrivato a guardare una serie sui motociclisti” ha proseguito l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. “Ah, che brutta fine che ho fatto!” ha aggiunto amareggiato.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi svela come sta trascorrendo la quarantena

Lorenzo Riccardi, oltre a fare una riflessione su questi giorni di quarantena, ha anche rivelato come li sta trascorrendo, visto il numeroso tempo libero a disposizione, considerato anche che non è più impegnato con le registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne.

“Sto trascorrendo questi giorni di quarantena guardando tantissimo Netflix e Sky, ma soprattutto gioco tanto alla playstation” ha rivelato Lorenzo Riccardi del Trono Classico, che di recente è finito al centro dell’ennesima polemica. “Il primo che mi chiede di sfidarlo, gli faccio male” ha aggiunto divertito.

Lorenzo Riccardi, attraverso i suoi post su Instagram, riesce, qualsiasi cosa dica, a strappare un sorriso ai suoi fedeli sostenitori. Cosa non di poco conto visti i tempi che corrono.