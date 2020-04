Uomini e Donne | Pamela Barretta ed Enzo Capo sono di nuovo ai ferri corti. Ad annunciarlo è la dama del Trono Over sul suo profilo Instagram

Uomini e Donne da anni si impegna a trovare l’anima gemella dei suoi protagonisti. A volte ci riesce, altre invece no. A volte, invece, Maria De Filippi sancisce l’unione di una coppia e, come in questo caso, la quarantena la distrugge.

E’ successo a Pamela Barretta ed Enzo Capo del Trono Over che dopo i continui tira e molla sembrerebbero aver deciso di terminare la loro storia d’amore.

I due, infatti, prima dell’inizio della quarantena aveva deciso di terminare la loro storia d’amore per poi decidere di fare un passo indietro qualche settimana fa. Il loro ritorno di fiamma ha causato non poche polemiche da parte del pubblico del Trono Over che li ha accusati di fare business. Ora, però, a distanza di qualche settimana, i due avrebbero deciso di terminare nuovamente la loro relazione, in quanto Pamela ha dichiarato che le cose tra loro non funzionano più.

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Sembrerebbe proprio di sì.

Uomini e Donne | Pamela Barretta ed Enzo Capo ai ferri corti: “Non procede”

Pamela Barretta, come molti dei suoi colleghi, ha deciso di rispondere ad alcune delle curiosità dei fan del Trono Over di Uomini e Donne. Tra le loro domande, ovviamente, non poteva non mancare quella su Enzo Capo, visto che da qualche tempo i due non sembrano più lasciarsi dediche suoi propri profili Instagram.

“Ho scelto di rispondere a questa domanda perché me lo state chiedendo davvero in molti” ha precisato Pamela Barretta del Trono Over, che di recente ha rivelato di essere vittima di stalking. “Le cose tra me ed Enzo non procedono proprio” ha risposto, facendo intuire che il loro amore sia nuovamente arrivato al capolinea.

Visti i continui tiri e molli, il pubblico del Trono Over è convinto che forse tra i due non sia proprio vero amore. Pamela ed Enzo di Uomini e Donne proveranno a ricostruire di nuovo il loro amore o si diranno definitivamente addio?