Valentina Dallari si scaglia contro il fidanzato Junior Cally sui social: “è sparito nel nullada un giorno all’altro. Non sto con gente del genere”.

Valentina Dallari si scaglia contro il fidanzato Junior Cally in una serie di storie pubblicate su Instagram. Il rapper sarebbe sparito da un giorno all’altro e l’ex tronista di Uomini e Donne, in una serie di storie pubblicate su Instagram, racconta cos’è successo.

Valentina Dallari: “Junior Cally sparito nel nulla, le mancanze di rispetto no grazie”

Valentina Dallari è un fiume in piena e, in una serie di storie pubblicate su Instagram, si scaglia contro il fidanzato Junior Cally, reo di essere sparito da un giorno all’altro dalla sua vita.

“Io odio queste cose, mi fanno vomitare. Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi in realtà, visto che me lo chiedete sempre, è da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato“, fa sapere.



A far infuriare la Dallari che nei mesi scorsi si è raccontata ai nostri microfoni, sono state alcune foto pubblicate su Instagram da Junior Cally:

“È sparito completamente, poi adesso se ne esce con queste storie, dove posta dei direct dove le put**ne gli mandano la foto del cu*o. Naturalmente io da questo personaggio e da queste persone mi discosto completamente. Non sono una persona che sta con gente del genere. Mi fa anche tristezza”, ha aggiunto ancora.

“Ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pal*e di mollarvi. Io ho avuto rispetto di questa situazione. Ripeto, odio il gossip, ma questa è stata troppo una mancanza di rispetto. No grazie“, conclude.

Cos’è successo, dunque, tra l’ex tronista e il rapper? Junior Cally replicherà alle parole dell’ex tronista?